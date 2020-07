‘De F1 staat niet aan de vooravond van een crisis, maar staat er middenin’

De Formule 1 is back on track maar het is nog lang geen business as usual. Hoewel er weer geracet wordt en het megalomane miljoenencircus de wereld over trekt, wacht de sport en teams een zware worsteling met de uitwassen van het coronavirus. De koningsklasse is nog lang niet uit de gevarenzone. “Zelfs als de economie snel vlot trekt, zal de Formule 1 langzaam herstellen.”

Door André Venema & Daan de Geus

Dat denken Manfredi Ravetto – voormalig commercieel directeur, teammanager en zelfs teambaas bij teams als Jordan, Midland, Spyker, Force India, HRT en Caterham – en Christian Sylt, businessjournalist voor Formula Money dat zich op de financiën van de Formule 1 richt, en analist voor onder meer de BBC en CNN.

Oké, er wordt weer geracet en volgend jaar wordt eindelijk een budget cap geïntroduceerd, maar, zegt Sylt: “Dat is niet genoeg.” De FIA en Formule 1-eigenaar Liberty Media hadden in zijn ogen nóg meer moeten doen om de kosten en lasten te verlagen, want de echte economische klappen moeten volgens hem nog komen. “Qua financiële cijfers hebben we Q1, het eerste kwartaal, pas net achter de rug. En Q1 verliep grotendeels normaal. In januari en februari was het nog business as usual. De klap kwam pas in maart.” Dus? “De komende maanden beloven nog wat.”

Het geld moet daarbij zoals altijd van buitenaf komen. Van automakers, rijke liefhebbers die miljoenen in teams pompen, of sponsoren. Ravetto: “De Formule 1 is een sport die niet economisch zelfvoorzienend of duurzaam is.” Alleen de automakers in de Formule 1, zo rekent Sylt voor, hebben al 17 miljard dollar aan marktwaarde zien verdampen door de crisis. “Dan bespaar je misschien 100 miljoen met je Formule 1-team met de budget cap, maar wat is dat op een verlies van honderden miljoenen of miljarden?” De sponsormarkt krijgt bovendien ook klappen, verwacht Ravetto. “De bedragen die qua sponsoring door de buitenwereld worden genoemd, zijn sowieso niet wat ze lijken. Natuurlijk zijn er grote sponsoren: Mercedes en Ferrari hebben er een paar. Maar dat geldt niet voor de kleinere teams.”

Tel erbij op dat Liberty Media volgens Sylt momenteel links en rechts bijpast om teams in leven te houden én om races op de kalender te krijgen, en ook de sport zelf voelt de pijn. Sylt: “Corona heeft overal impact op, heeft elk aspect van de Formule 1 doordrongen.” En de sport zal de economische pijn van het virus echt niet zomaar van zich afschudden. “Het internationale karakter van de Formule 1 maakt alles alleen maar lastiger. Zelfs als de economie snel vlot trekt, zal de Formule 1 een van de langzaamste industrieën zijn qua herstel.” Staan we zo aan de vooravond van een nieuwe crisis in de Formule 1, zoals de sport die ook tijdens de vorige economische crisis rond 2008, 2009 kende? “Ik zou niet eens zeggen dat we aan de vooravond staan”, stelt Sylt, “we staan er middenin.”

