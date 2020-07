Mercedes-duo verwacht vooral strijd bij de start: ‘Run naar bocht één wordt belangrijk’

Het team van Mercedes was een klasse apart in de kwalificatie op de Hungaroring, waar het gevecht om pole een rechtstreeks duel tussen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas was. Hamilton won dat, maar zondag wacht het belangrijkste gevecht, weet hij. “Vooral de start wordt belangrijk.”

Als zevenvoudig winnaar van de Hongaarse Grand Prix mag je Hamilton een ervaringsdeskundige noemen. De Brit weet dus wat hem zondag te doen staat als de rode lichten uitgaan. “Het is een lange run naar de eerste bocht en je hebt hier geen garanties”, weet hij, met inhalen lastig op de Hungaroring. “Het is belangrijk een goede start te maken. Daarna wacht alsnog een lange race.”

Die telt zondag zeventig ronden, al zullen die niet in hetzelfde moordende tempo worden afgelegd als het rondje 1:13.447 waarmee hij pole veroverde. Zijn negentigste pole, maar liefst. “Is het al negentig? Ik moet mezelf maar even knijpen, want dat is niet te geloven.” Zoals zo vaak geeft Hamilton de credits in de eerste plaats aan het team. “Ik werk met geweldige mensen, hier op circuit en op de fabriek.”

Die mensen hebben met de W11 volgens Hamilton Mercedes’ beste Formule 1-auto ooit afgeleverd. Die op de bochtige Hungaroring wel op rails leek te rijden, suggereert interview Paul di Resta. “Op rails? Dat niet, al lijkt dat vergeleken met andere auto’s misschien zo. Maar ik voel me goed in de auto.”

Tegelijkertijd maakte Bottas het hem niet makkelijk, maar dat maakt Hamilton naar eigen zeggen alleen maar sterker. “Ik moest dus perfecte rondjes rijden, maar dan is de kwalificatie ook het leukst.” Dat het een close gevecht zou worden, wist ook de uiteindelijke verliezer Bottas vooraf al. “Mijn laatste Q3-ronde was goed, maar ik kon gewoon niet sneller”, geeft hij toe.

Bottas gaat de race in met zes punten voorsprong op Hamilton. Zijn doel is duidelijk: winnen. “Want ik moet winnen om voor te blijven staan.” Met praktisch een seconde voorsprong op de rest in de kwalificatie, belooft de race een tweestrijd tussen het Mercedes-duo te worden. “De eerste ronde wordt dus interessant”, denkt Bottas. “Er wacht ons een lange drag race naar bocht één. Ik heb er zin in.”

