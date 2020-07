Bottas klaar voor titelstrijd met Hamilton: ‘Ik weet tot wat ik in staat ben’

WK-leider Valtteri Bottas stelt dat Lewis Hamiltons dominante overwinning tijdens de GP van Steiermark hem zomaar van de wijs zal brengen. Bottas beseft dat Hamilton een sterk weekend achter de rug heeft, maar dat heeft zijn vertrouwen in de aanloop naar de Hongaarse GP niet aangetast. Bottas denkt op lange termijn en voorspelt een mooie strijd om het kampioenschap. “Ik heb geen reden om aan mezelf te twijfelen.”

Valtteri Bottas begon met een overwinning aan het seizoen 2020, maar tijdens het tweede weekend op de Red Bull Ring stormde teamgenoot Lewis Hamilton op overtuigende wijze naar de pole positie en overwinning. Hoewel Hamilton de grote favoriet blijft voor de titel, is Bottas ervan overtuigd dat hij het gevecht kan aangaan met de zesvoudig wereldkampioen.

“Ik denk dat in elke sport, en vooral in de Formule 1, het is gemakkelijk om aan jezelf te beginnen twijfelen,”, vertelt de Fin aan Crash, “maar op dit moment heb ik daar geen reden voor. Doorheen de jaren vind je de juiste tools en het nodige zelfvertrouwen. Ik heb geen reden om te twijfelen aan mijn vaardigheden”, herhaalt Bottas.

De Fin begon sterk aan het seizoen, maar in race 2 denderde Hamilton als vanouds naar de overwinning. “Ik laat me niet door één of zelfs meerdere weekends van de wijs brengen. Dat heb ik geleerd.” In de plaats daarvan focust Bottas zich op mogelijke verbeteringen. “Ik heb geleerd me op mijn job te focussen en me terwijl de verbeteren.” Daarvoor kijkt hij in de spreekwoordelijke spiegel. “Sommige zaken van zondag moet ik bekijken: waarom het moeilijker was en wat ik had kunnen doen om te strijden met Lewis.”

“Ik weet dat Lewis een sterk weekend heeft gehad”, gaat hij verder. “Hij heeft goed werk geleverd. Maar op basis van het weekend voordien weet ik tot wat ik in staat ben”, vertelt Bottas vol zelfvertrouwen. “Ik voel echt verbeteringen in mijn rijstijl sinds vorig jaar, daarom ben ik ervan overtuigd dat we dit jaar een mooie strijd om het kampioenschap zullen krijgen.”



