Wolff verwacht sterker Red Bull in Hongarije

Mercedes-teambaas Toto Wolff rekent erop dat Red Bull komend weekend in Hongarije meer tegenstand zal bieden dan het geval was tijdens de eerste twee races van het seizoen in Oostenrijk.

Wolff is er ‘honderd procent zeker’ van dat de bochtige Hungaroring beter in het straatje past van Red Bull. “In langzamere bochten verliezen we ten opzichte van Red Bull”, aldus Wolff tegenover Autosport. Hij stelt dat bocht drie en vier op de Red Bull Ring zwakke punten waren van Mercedes. “Op de rechte stukken en in de snelle bochten zijn we sneller. We moeten ons blijven ontwikkelen en de auto beter doorgronden.”

In beide races op de Red Bull Ring kwamen de Mercedessen als eerste en tweede over de streep, alleen werd Hamilton in het openingsnummer teruggezet van de tweede naar de vierde plaats na een tijdstraf voor een aanvaring met Alexander Albon. Dat de Red Bull-coureur in de buurt kon komen van de regerend kampioen was vooral te danken aan de safetycarfases.

Op pure snelheid is Mercedes nog een maat te groot voor Red Bull, zoals ook werd onderstreept in de tweede race. Max Verstappen, die in de eerste race was uitgevallen, had geen antwoord op de eindsprint van Valtteri Bottas. Toch blijft Wolff zoals gebruikelijk op zijn hoede voor de concurrentie, die dit jaar vooral van Red Bull komt.

“Boedapest is een heel ander verhaal”, meent Wolff. “De auto’s rijden daar met veel downforce. Er zijn veel langzamere bochten. Het is dus afwachten hoe het daar zal gaan.” Ook hogere temperaturen spelen Red Bull in de kaart. “Hitte kan nog een beetje onze achilleshiel zijn”, erkent Wolff. “De voorspellingen die ik heb gezien zeggen dat het wel dertig graden kan worden op zondag. We moeten ons daar dus heel goed op voorbereiden.”