Wolff over waar Mercedes het van Red Bull wint: ‘Maar van allebei niet alles gezien’

“Red Bull is sneller in de langzame bochten, wij in de snelle bochten en op rechte stukken”, vat Mercedes-teambaas Toto Wolff het verschil tussen zijn team en rivaal Red Bull samen, al hebben we volgens de Oostenrijker van beide teams ‘het volledige potentieel nog niet gezien’.

Natuurlijk, er is pas op één circuit – de Red Bull Ring – geracet, maar op basis daarvan durft Wolff in gesprek met geselecteerde media waaronder FORMULE 1 de Mercedes W11 en Red Bull RB16 wel langs de meetlat te leggen. In het langzame spul – “zoals bocht drie en vier” – is Red Bull sneller, erkent hij. “Daar ligt onze zwakte”, geeft Wolff zelfs toe.

Daar staat echter tegenover dat Mercedes “sneller is op de rechte stukken, en in de snelle bochten”. Dat verschil vertaalde zich in de verregende kwalificatie van zaterdag in een voorsprong van 1.2 seconde van Mercedes’ Lewis Hamilton op Red Bulls Max Verstappen. De week ervoor, in een droge kwalificatie, was Mercedes meer dan een halve seconde sneller over het rondje van pakweg 1 minuut 3.

‘Nog niet alles gezien’

De aankomende race, op de Hongaarse Hungaroring, wordt echter op een behoorlijk anders circuit verreden. “Dat vraagt om veel downforce en er zijn veel medium en langzame bochten”, weet Wolff. “We moeten dus maar zien hoe het daar gaat.” Zeker omdat zowel Mercedes als Red Bull nog meer in zijn mars heeft, denkt Wolff. “We hebben het volledige potentieel nog niet gezien.”

Volgens Wolff controleerde Hamilton het gat naar Verstappen namelijk tijdens de race in Oostenrijk, maar is op kop rijden ook makkelijker dan volgen. “Lewis had tussen de achterblijvers bijvoorbeeld ook last van de dirty air. We hebben dus niet alles gezien van Red Bull, want Max heeft niet op kop gereden. Maar we hebben ook nog niet alles van Mercedes gezien.”

Wat Hongarije betreft, rekent hij hoe dan ook op een sterk Red Bull. “Absoluut, ze zijn er altijd sterk.” Voor Mercedes ziet het plaatje er niet ideaal uit. “Volgens het weerbericht wordt het er dertig graden en hitte is nog altijd een soort achilleshiel voor ons. We moeten ons dus goed voorbereiden.” Mercedes zal overigens sowieso niet stilzitten: “We moeten de auto beter blijven maken en leren begrijpen.”

Kritische blik

Dat laatste is iets waar Mercedes non-stop mee bezig is – en volgens Wolff altijd kritisch naar kijkt. “Als je maandag na een race bij een briefing bij ons aansluit, lijkt het altijd net alsof wij die race hebben verloren”, al is dat sinds het begin van het hybride-tijdperk in 2014, met 91 zeges uit de 123 races sindsdien dus niet al te vaak het geval geweest…

“We zijn echter altijd kritisch over onze eigen performance“, benadrukt Wolff, “het is nooit goed genoeg. Zo is hier de mindset. Al geven we altijd de schuld aan het probleem, en nooit aan de persoon.” Na de eerste race op de Red Bull Ring zat Mercedes met een probleem – met de versnellingsbak, door vibraties in de sensoren – al heeft het team dat volgens Wolff sindsdien goeddeels opgelost.

“We hadden er afgelopen weekend geen zorgen meer om”, vertelt hij. “De week ervoor was schrikken, maar nu zat het goed met de versnellingsbak. Ik ben blij met wat het team heeft gedaan om het op te lossen.” Maar, onderstreept hij Mercedes’ mentaliteit: “Je bent nooit zeker dat je zoiets 100% hebt opgelost, want we wisten niet 100% zeker waardoor het kwam. We blijven er dus een oogje op houden.”