‘Een bullshitverhaal’: opmerking Binotto over Ferrari-motor schiet Wolff in verkeerde keelgat

“Een bullshitverhaal”, zo omschrijft Mercedes-teambaas Toto Wolff de claim van zijn Ferrari-collega Mattia Binotto dat technische richtlijnen van de FIA ervoor hebben gezorgd dat niet alleen Ferrari, maar ook andere fabrikanten hun motor hebben moeten aanpassen.



Binotto gaf vrijdag toe dat Ferrari performance heeft verloren door aanpassingen die het aan haar omstreden krachtbron heeft gemaakt. Die aanpassingen volgden na een FIA-richtlijn van eind 2019 betreffende de brandstofsensoren, en richtlijnen voor dit jaar over oliegebruik en het energy recovery system. Ferrari trof van de winter verder een geheime schikking met de FIA in de motor-kwestie.

Ferrari-teambaas Binotto stelde daarbij vrijdag in de FIA-persconferentie dat ‘wij denk ik niet de enige waren die hun motor hebben moeten aanpassen, en anderen dit ook moesten doen’. Een opmerking die Mercedes-teambaas Wolff in het verkeerde keelgat is geschoten. “Dat is weer een compleet bullshitverhaal, over die motorrichtlijnen”, schiet Wolff uit z’n slof.

“De motorregels zijn duidelijk. Ze zijn vorig jaar in Austin opgehelderd, toen is verduidelijkt wat wel en niet mag. Dat was belangrijk, maar niet verrassend. Want voor wie zich aan de regels houdt, was het sowieso al helder.” Het ironische, zegt Wolff, is dat Ferrari’s omstreden vooruitgang met de motor begin 2019 Mercedes juist heeft gepusht de lat hoger te leggen voor zichzelf.

“We kregen er vorig jaar bijna een burn-out van, maar het dwong ons om verder te innoveren om competitief te zijn. En kijk waar we nu staan: ik denk dat we van 2019 naar 2020 een flinke sprong hebben gezet qua performance.” Dat laatste is iets dat Lewis Hamilton onderschrijft, die Mercedes’ nieuwe auto, de W11, al de beste heeft genoemd die Mercedes ooit heeft gemaakt.

