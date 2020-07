Ferrari: ‘Wij hebben motor aangepast na ingrijpen FIA, maar anderen ook’

Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft (eigenlijk voor het eerst) toegegeven dat zijn team performance heeft verloren door aanpassingen die het op last van de FIA aan de motor heeft moeten maken. “Al hebben anderen hun motor ook moeten aanpassen”, zegt hij.

Of die anderen echter net zoveel hebben verloren als Ferrari, valt zeer te betwijfelen. De Scuderia voerde vorig seizoen, na een flinke motorupgrade in de lente, haast steevast de lijst met topsnelheden aan. Sinds de FIA eind vorig seizoen al enkele technische richtlijnen uitvaardigde te midden van suggesties dat Ferrari zou sjoemelen, verloor het echter flink aan topsnelheid – en tempo.

Onder meer Max Verstappen merkte toen al openlijk op dat Ferrari flink had ingeleverd. Van de winter kwamen er nog wat nieuwe richtlijnen bij, terwijl er ook een mysterieuze schikking tussen Ferrari en de FIA werd getroffen aangaande de motor. De details zijn nog altijd in nevelen gehuld, maar na twee races is wel evident dat Ferrari dit seizoen tegen een flinke achterstand aankijkt.

“Er zijn vorig jaar veel technische richtlijnen uitgevaardigd, waarna de regels ook verder zijn verduidelijkt. Wij hebben onze motor aan de hand daarvan moeten aanpassen”, erkent Binotto. “Als ik naar de power output van alle fabrikanten kijk, dan denk ik echter dat wij niet de enige waren en dat anderen hun motor ook hebben moeten aanpassen”, stelt de Ferrari-teambaas.

“Wij als Ferrari zijnde hebben dat in elk geval moeten doen”, herhaalt Binotto, “en als gevolg daarvan hebben we performance verloren”, geeft hij toe. Ferrari is volgens hem niet geholpen door de shutdown van de fabrieken toen de coronacrisis uitbrak en het seizoen stil lag. Ferrari werkt echter hard aan de motor en zal dat ook blijven doen, benadrukt hij.

