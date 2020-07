Leclerc: ‘Ik zie ons voorlopig niet vechten voor podiums’

Charles Leclerc verwacht niet dat Ferrari snel weer mee zal strijden om de podiumplekken. Volgens de Monegask zal het team net als in 2019 moeite hebben op de Hungaroring.

Na een goede tweede seizoenshelft in 2019 staat Ferrari er nu minder goed voor. De Italiaanse renstal pakte wel nog de tweede plek met Leclerc in de Grand Prix van Oostenrijk, maar qua snelheid is de auto stukken minder goed dan de auto uit 2019. Op de Red Bull Ring was de Ferrari zelfs bijna een seconde langzamer ten opzichte van vorig jaar.

Leclerc verwacht niet dat er snel verandering in zal komen. “Realistisch gezien hebben we problemen met de prestaties”, vertelt Leclerc. “Ik zie ons voorlopig niet vechten voor het podium, we zullen eraan werken om dit te veranderen”, aldus de Monegask.

In 2019 pakte Ferrari wel een podium in Hongarije en ook was er de vierde plek voor Leclerc, maar het gat naar racewinnaar Lewis Hamilton bedroeg ruim een minuut. “Vorig jaar hadden we ook wat moeite hier. We hebben nu een nieuwe auto, maar ik verwacht niet dat het veel anders zal zijn dan de afgelopen weekenden”, concludeert Leclerc.

