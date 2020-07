Leclerc overtuigd over boordradio: ‘Iemand raakte me vanachter’

Opnieuw een dieptepunt voor Ferrari in de Grand Prix van Steiermark, waar de race van Sebastian Vettel en Charles Leclerc al na drie bochten ten einde kwam. Over de boordradio werden de nodige interessante dingen verteld die tijdens de uitzending niet te horen waren, zoals Leclerc die ervan overtuigd is dat hij vanachter geraakt werd.

“Controleer de auto alsjeblieft”, verzoekt Leclerc het team na de tik tegen de achterkant van Vettel in bocht drie. “Iemand raakte me vanachter”, beweert Leclerc, die tegen het team zegt dat hij de pits zal binnenrijden. “Controleer de auto, iemand raakte me best hard vanachter”, herhaalt de Monegask aan het team. Op onboard-beelden van Giovinazzi en Räikkönen is geen contact aan de achterkant van de Ferrari van Leclerc te zien.

“We verwisselen de voorvleugel”, vertelt het team, dat nog niet klaarstond met de voorvleugel. “Hoe zit het met de achterkant?”, vraagt Leclerc. “Is alles in orde aan de achterkant?”, vraagt hij opnieuw bij het uitrijden van de pits. Het team blijft hem daarop een tijdje een antwoord schuldig. Een duidelijk licht geïrriteerde Leclerc vraagt dan voor de derde keer of alles in orde is aan de achterkant. “We zien wat schade aan de vloer”, reageert zijn engineer.

‘Je weet maar nooit’

“Grote schade?”, vraagt Leclerc, die opnieuw niet direct antwoord krijgt. “Nee jongens, er is iets verkeerd toch? Kan je me iets vertellen, is het veel schade of valt het mee?”, aldus de steeds meer geïrriteerde Monegask. “De schade zit aan de linkerkant van de vloer, dat is wat we konden zien”, krijgt hij te horen. “Ik ben er zeker van dat het grote schade is, de auto is lastig om te besturen. Ik zal proberen door te gaan, maar…”, zegt Leclerc, die al weet dat er een kans is dat hij moet uitvallen.

“We missen downforce aan de achterkant”, meldt het team even later. “Ik wil de race uitrijden, je weet maar nooit. Laten we het in ieder geval proberen. Ik zal het rustig aan doen en niet inhalen met de downforce die ik mis”, aldus Leclerc. “Oké, kom binnen”, beveelt het team hem in diezelfde ronde. “We zullen uitvallen”, aldus zijn engineer. “Dat was te laat”, zegt Leclerc, die de pits mist en nog een ronde door moet rijden.

Teleurstelling bij Vettel

Bij Vettel was het niet de irritatie die overheerste, maar juist de teleurstelling. “Ik heb schade, iemand heeft mijn achtervleugel eraf gereden. Ik heb geen idee wie dat was”, meldt Vettel over de boordradio. De Duitser vervolgt zijn weg naar de pits. “Ik kom naar binnen, ik zal langzamer rijden”, aldus Vettel.

“Oké, we brengen de auto naar binnen”, meldt zijn engineer. “Is dat al zeker?”, vraagt Vettel aan zijn team. “Het is waarschijnlijk wel al zeker”, concludeert de duidelijk teleurgestelde Duitser al snel, die gelijk krijgt. “Ik weet niet wat dat was, ik deed het rustig aan in bocht 3. Iemand kwam volledig aan de binnenkant en tegen de achterkant”, legt Vettel uit. Opvallend genoeg krijgt Vettel geen enkele keer te horen dat het zijn teamgenoot Charles Leclerc was die tegen hem aan crashte.