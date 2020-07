Leclerc steekt hand in eigen boezem: ‘Ik was te optimistisch’

De reacties van Charles Leclerc en Sebastian Vettel na het incident in de eerste ronde hebben niet lang op zich laten wachten. Charles Leclerc is zich bewust van de fout die hij maakte, Sebastian Vettel had graag de race pace van de geüpdatete Ferrari willen ontdekken. “Door dit incident krijgen we opnieuw geen antwoorden.”

Een halve ronde, langer duurt de GP van Steiermark eigenlijk niet voor Ferrari. Charles Leclerc waagt zich aan een wel erg optimistische actie in bocht 3 waarbij hij teamgenoot Vettel raakt, met opgaves voor beide Ferrari’s tot gevolg. Meteen na de race zoekt de Monegask zijn teamgenoot op in de paddock. “Ik heb me meteen verontschuldigd”, vertelt Leclerc aan Sky Sports.

Leclerc is zich bewust van zijn schuld. “Ik was te optimistisch… Ik ben teleurgesteld in mezelf, ik heb het team in de steek gelaten. Ik kan enkel sorry zeggen, maar ik zal ervan leren en sterker terugkomen”, aldus de Monegask. De dubbele uitvalbeurt maakt de malaise bij Ferrari nog wat groter. “Dit is een moeilijke periode voor het team, dit is niet wat we nodig hebben. Ik heb al het werk van het team teniet gedaan”, steekt Leclerc de hand in eigen boezem.

Ook Sebastian Vettel stond Sky Sports meteen na zijn terugkeer naar de pits te woord. De Duitser begrijpt niet waarom Leclerc zich aan zo’n move waagde in bocht 3. “Ik was al aan het strijden met twee auto’s, we gingen drie breed de bocht in, dus ik was verrast dat Charles deze actie probeerde”, vertelt Vettel. “Er was gewoon geen ruimte, daarom raken we elkaar.”

Door de twee opeenvolgende races op hetzelfde circuit was deze Oostenrijkse double header de ideale gelegenheid om vergelijkende data te verzamelen na de updates die Ferrari doorvoerde tijdens het tweede weekend in Spielberg. Een gelegenheid die verloren gaat door de dubbele uitvalbeurt. “Het is jammer dat we de race pace daardoor niet te weten komen. De auto voelde beter, dus dit is zeker jammer. Na de updates wouden we zien waar we zien waar de auto stond, maar dat antwoord krijgen we dus niet”, aldus een teleurgestelde Vettel.

