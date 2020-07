Binotto wil geen schuldige aanwijzen na Ferrari-botsing: ‘Daar gaat het nu niet om’

Ferrari-teambaas Mattia Binotto noemt de botsing tussen Charles Leclerc en Sebastian Vettel in de Grand Prix van Steiermark ‘de slechtst mogelijke uitkomst van een slecht weekend’, maar wil niet met de vinger wijzen.

Zou hij dat wel doen, dan zou dat (waarschijnlijk) in de richting van Leclerc zijn. Ferrari’s feitelijke kopman stak zijn hand zelf wel in eigen boezem nadat hij in de openingsronde tegen teamgenoot Vettel – voor hem is in 2020 geen plek meer bij Ferrari – aanreed en voor flinke schade zorgde.

Voor Vettel betekende het opgeven in de pits, Leclerc probeerde het na een servicebeurt nog een rondje, maar moest alsnog opgeven. Na twee ronden was het toch al geplaagde Ferrari zo klaar op de Red Bull Ring.

Of hij iets tegen de coureurs te zeggen heeft, wil Sky Sports zodoende wel weten. “Er valt niet veel te zeggen”, zucht Binotto. “Dit doet pijn”, verzucht hij verder, “dat dit na slechts twee rondjes al gebeurt. Het is de slechtst mogelijke uitkomst van een slecht weekend.”

Het is echter, zo vindt Binotto dus, ‘niet de tijd om met de vinger te wijzen’. “Wij moeten gewoon hard blijven werken, daar gaat het voor ons om. Als team moeten we zo snel mogelijk beter worden”, zegt hij met na twee races slechts negentien punten en de vijfde plek bij de constructeurs op zak.

