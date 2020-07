Verstappen: ‘Racing Point zal Mercedes nooit uitdagen voor het kampioenschap’

Max Verstappen maakt zich geen zorgen dat Racing Point een potentiële kandidaat wordt om Mercedes uit te dagen voor het kampioenschap. Volgens hem zal het team altijd achter Mercedes blijven: “Als je kopieert, blijf je altijd achter.”

De tweede startrij kleurt roze vandaag nadat Lance Stroll en Sergio Pérez met de Racing Point de derde en vierde tijd noteerden in de kwalificatie. De ‘roze Mercedes’, zoals de RP20 gekscherend genoemd wordt, vertoont veel vergelijkingen met de Mercedes W10 uit 2019. Renault besloot daarop een protest in te dienen tegen het team na de Grand Prix van Steiermark, maar een oordeel laat nog op zich wachten. Desondanks zal Racing Point Mercedes nooit uitdagen voor het kampioenschap, denkt Verstappen.

“Nee, ze zullen nooit meedoen in de titelstrijd”, vertelt Verstappen in gesprek met een select mediagezelschap, waaronder FORMULE 1. “Niet in vergelijking met Mercedes, nee. Ze zitten iets van een seconde achter Mercedes, dus nee. Als je kopieert, blijf je altijd achter”, aldus de Nederlander.

Verstappen start de race vanaf de zevende plek. Toch verwacht hij dat het een spannend gevecht kan worden met Racing Point. “Mercedes was vorig jaar ook heel snel, dus dan is het normaal dat je snel bent. Maar zij hebben het goed gedaan, wij niet. We moeten dus gewoon kijken wat we kunnen doen. Ik denk dat het heel spannend kan worden”, aldus Verstappen.