Verstappen: ‘Russell moet op zijn eigen team letten, niet op ons’

Max Verstappen is niet gediend van de uitspraken van George Russell over Red Bull en Alexander Albon. Russell nam het op voor zijn goede vriend Albon, die na een teleurstellende kwalificatie achter de Williams-coureur zal starten.

Williams wist voor het eerst sinds Italië 2018 met beide auto’s naar Q2 te gaan en verraste daar zelfs met de twaalfde tijd voor Russell, die daarmee vóór Red Bull-coureur Albon start. De Thai klaagde tijdens de kwalificatie over de balans en kwam in zijn laatste run in Q2 achter verkeer terecht, waardoor hij in Q2 bleef steken terwijl Verstappen wel door wist te gaan naar Q3.

Russell nam het na de kwalificatie op voor zijn goede vriend. “Ik ken hem al heel lang. We behoren allemaal tot de beste coureurs ter wereld, hij ook. Ik heb met hem te doen. Ik weet niet wat er met hem aan de hand is. Ze doen het lijken alsof hij een idioot is, terwijl hij dat echt niet is. Ik weet niet wat er daar aan de hand is, maar ze moeten het oplossen voor hem”, aldus Russell.

Deze woorden zijn bij Verstappen echter in het verkeerde keelgat geschoten. “George weet helemaal niets van ons team”, vertelt Verstappen, die zevende werd in de kwalificatie. “Het is beter als hij zich focust op zijn eigen auto en zijn eigen prestaties in plaats van in iemands naam te praten”, aldus de Nederlander.

“Ik probeer altijd het maximale eruit te halen, ik push zo hard als ik kan”, vervolgt Verstappen. “Dat betekent niet dat als de auto niet in staat is om de pole te pakken, dat ik opgeef. Ik probeer dan natuurlijk nog steeds tot de limiet te gaan.” De Nederlander was uiteraard teleurgesteld na een tegenvallende kwalificatie. “We hebben geen goede balans in de bochten. We hebben onderstuur, overstuur, een gebrek aan grip en een gebrek aan topsnelheid”, zo somt hij de problemen met de RB16 op. “Alles bij elkaar, maakt dat ons niet snel genoeg”, concludeert hij.