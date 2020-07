Russell verdedigt Albon: ‘Plots ziet hij eruit als een idioot, en dat is hij niet’

George Russell neemt het op voor collega en vriend Alex Albon. Volgens de Williams-coureur is de prestatie van Albon tijdens de kwalificatie voor de Hongaarse GP geen correcte representatie van zijn kunnen. “Ik weet in godsnaam niet wat er aan de hand is.”

Alex Albon stelde op zaterdag teleur met een 13de plek tijdens de kwalificatie. De Red Bull is een handvol om te besturen, en in Q2 klaagde Britse Thai over verkeer. Wat de oorzaak ook was, Albon strandde in het tweede deel van de kwalificatie met een tijd die zeven tienden trager was dan die van teamgenoot Max Verstappen.

George Russell, nota bene 12de in zijn inferieure Williams, verdedigt Albon. “Ik ken Alex al 15 jaar, we hebben ons altijd in dezelfde paddock bevonden. Hij is een van de beste coureurs waartegen we allemaal racen”, vertelt Russell aan Sky Sports.

“Max, Charles (Leclerc, red.),… Ze zullen allemaal zeggen dat hij altijd vooraan meestreed ​​in alle klassen waarin hij heeft gereden. Ik weet in godsnaam niet wat er aan de hand is”, vraagt Russell zich af wat is misgaat voor Albon.

Russell leeft mee met zijn goede vriend. “Ik voel me echt heel erg slecht voor hem, omdat hij eruitziet als een idioot en dat is hij absoluut niet. Overal waar hij reed, heeft hij gewonnen. Dus ik weet niet wat er aan de hand is, maar ze moeten het voor hem oplossen”, aldus Russell.

