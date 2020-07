Alex Albon: ‘Hadden gedacht dat het in Hongarije beter zou gaan, maar niet dus’

Alex Albon beleefde met een dertiende plek een erg teleurstellende kwalificatie in Hongarije. De Thaise Brit zegt dat zowel hij als het team verantwoordelijk zijn voor het tegenvallende resultaat. “We moeten de auto snel beter begrijpen.”



Alex Albon is zichtbaar gefrustreerd wanneer hij de pers te woord staat na zijn eliminatie in Q2. “Ik reed zelf geen geweldig rondje,” vertelt de Red Bull-coureur over zijn eerste run in Q2, “maar we hadden nog een kans om dat recht te zetten. Maar dat is dat niet gelukt.” Albon klaagde na zijn tweede run over het verkeer waarin hij terechtkwam. “Ik zei het nog, laat me niet in het verkeer rijden”, riep hij over de boordradio.

Albons Q2-tijd is meer dan twee seconden trager dan Hamiltons pole-tijd, maar daar wil de Thaise Brit niet teveel naar kijken. “We moeten de auto snel beter begrijpen”, vertelt hij. “Ik kan er gewoon niet veel over zeggen.” Red Bull had na de Oostenrijkse double header zijn hoop gevestigd op de tragere Hungaroring, maar dat blijkt ijdele hoop te zijn geweest. “Het is beetje als verrassing gekomen. Op Spielberg waren we niet fantastisch, maar we hadden gedacht dat het hier beter zou gaan, maar niet dus.”

Of punten scoren mogelijk is op zondag, laat Albon in het midden. “Dat is lastig te zeggen. Deze kwalificatie was uitzonderlijk slecht, maar doorgaans zijn onze raceruns niet slecht. Het wordt niet makkelijk, want dit is een baan waar kwalificeren heel belangrijk is”, beseft Albon. “We zullen het op de baan moeten doen, want qua strategie kunnen we niet heel veel. We gaan het alleszins proberen.”

Waarop hoopt Albon dan voor zondag? “Ik hoop nu op regen, hopelijk krijgen we wisselend weer. Dat is ook leuk voor jullie, zo’n race met wisselvallige omstandigheden”, besluit Albon.

