Russell blij met P12, maar: ‘Waren in afgelopen races de langzaamste’

Williams wist voor het eerst sinds Italië 2018 allebei de auto’s in Q2 te plaatsen. Russell en Latifi konden het niet doortrekken tot een plek in Q3, maar de blijdschap overheerst op dit moment bij het Britse team. Ondanks het goede resultaat blijven Russell en Latifi op hun hoede: “We waren in de afgelopen races de langzaamste in de race.”

“Dat was me een ronde!”, schreeuwde Russell het uit na zijn ronde in Q1. Het was een zeer positieve dag voor Williams, dat in de slotfase van Q1 beide coureurs in de top vijftien zagen staan en dus voor het eerst sinds Italië 2018 met beide auto’s in Q2 stond.

“Het biedt een goede kans voor de race”, zegt de blije Russell tegen Sky Sport. Desondanks blijft de Brit wel realistisch. “In de laatste twee races waren we ruim de langzaamste in de race.” Voor nu heerst echter de blijdschap na het goede resultaat. “Het is fantastisch voor het team. Vooral voor de mensen die hier week na week komen. Dat we zo’n auto hebben is geweldig. Ik ben ook blij voor Nicholas, hij heeft het geweldig gedaan”, aldus Russell.

Russell neemt het op voor Albon

Zijn goede vriend Alex Albon start achter hem in de Red Bull. Hij steekt de Thai een hart onder de riem. “Ik ken hem al heel lang. We behoren allemaal tot de beste coureurs ter wereld. Ik heb met hem te doen. Ik weet niet wat er met hem aan de hand is. Ze doen het lijken alsof hij een idioot is, terwijl hij dat echt niet is. Ik weet niet wat er daar aan de hand is, maar ze moeten het oplossen voor hem”, aldus de bemoedigende woorden van Russell.

Aan de andere kant van de garage van Williams valt ook wat te vieren. Latifi pakte de vijftiende tijd en was dus voor het eerst door naar Q2. “Ik ben erg tevreden, mijn eerste Q2 kan ik van de lijst afstrepen. George kwam in de buurt van Q3, ik wilde wel meer in de buurt zitten van zijn tijd. Ik had wat meer posities kunnen pakken”, aldus Latifi. Maar ook hij weet dat de race nog lastig zou kunnen worden. “We weten het niet. De afgelopen weekenden hadden we het tempo wel in de kwalificatie, maar niet in de race”, aldus de Canadees.