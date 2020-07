Verstappen: ‘Dacht dat ik start niet zou halen, dus P2 is als een zege’

De race van Max Verstappen was bijna voorbij voordat hij begonnen was doordat hij van de baan gleed op weg naar de grid. Maar de monteurs wisten de schade in recordtijd te verhelpen en Verstappen beloonde de ‘helden’ voor hun harde werk met een tweede plaats.

“De dag begon niet zoals ik wilde”, doelt Verstappen op zijn aanraking met de baanafzetting. “Maar de monteurs hebben geweldig werk geleverd. Ik weet niet hoe ze het hebben gedaan, maar het was een wereldprestatie. Ik ben heel blij dat ik ze heb kunnen terugbetalen met een tweede plek.”

Doordat de reparatie op de grid kon worden voltooid en was afgerond vlak voordat de monteurs de auto’s niet meer mochten aanraken, hoefde Verstappen niet vanuit de pits te starten, maar gewoon vanaf zijn zevende startplek. Na een paar bochten lag hij al op de derde plek.

“De eerste ronde was cruciaal”, vertelt Verstappen. “Daarna viel alles op zijn plek. De goede strategie en een goed racetempo. De auto voelde als nieuw aan. Valtteri Bottas kwam snel dichterbij, maar het is hier lastig dicht achter iemand te rijden. De achterblijvers in de slotrondes werkten niet in mijn voordeel, maar ik kon stand houden. Ik dacht dat ik niet zou kunnen racen, dus een tweede plaats voelt als een overwinning.”