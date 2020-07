Meeluisteren: Hoe de stemming bij Verstappen en Red Bull snel omsloeg na crash

Hoewel de Red Bull er niet goed voor leek te staan op de Hungaroring wist Max Verstappen de tweede plek te pakken in een strategische race. Het ging echter niet van een leien dakje door een crash in de installatieronde. Bij de start klonk echter al weer vreugde: “Dat was een heerlijke start!” Een overzicht van de boordradioberichten van een enerverende start voor Verstappen.

Verstappen pakt de tweede plek en weet daarmee zichzelf tussen de Mercedessen te zetten, maar de dag van Verstappen begint echter met een crash voordat de race begonnen is. Op weg naar de grid, in zijn installatieronde, crasht Verstappen in bocht 12. “Ik zal de auto naar de pits brengen, hoop ik”, zegt hij tegen zijn team. “Oké Max, kom naar binnen. Kijk uit, je hebt een Haas achter je”, meldt Gianpiero Lambiase, zijn engineer. Al snel krijgt Verstappen te horen dat hij gewoon naar de grid moet rijden. “Oké, maar het is wel de hele ophanging en alles”, antwoordt Verstappen.

Lees ook: Horner: ‘Verstappen heeft dit resultaat te danken aan de monteurs’

De monteurs repareren de auto net op tijd en dus kan Verstappen gewoon vanaf de zevende plek starten. Hij is na twee bochten al derde. “Dat was een heerlijke start!”, klinkt de vreugde bij Verstappen die van zeven naar drie opklimt. “Oké Max, focus”, reageert zijn engineer, Gianpiero Lambiase. “Hou de omstandigheden in de gaten”, vervolgt hij. “Het is bijna droog, maar nog steeds glad”, meldt Verstappen, die op dat moment achter Stroll rijdt. “Heb wat geduld met Stroll”, fluistert Lambiase in het oor van de Nederlander.

“Geen slicks, nog geen slicks“, zegt Verstappen in ronde drie, wanneer hij gevraagd wordt om een update over de omstandigheden. “Wat voor rondetijden doen we nu?”, vraagt Verstappen even later. “Jij doet 1 minuut 43, Bottas is drie tienden sneller in sector 2, hij rijdt op slicks.” “Dan maken wij ook een pitstop”, zegt Verstappen, die in ronde vier binnenkomt voor de mediums.

Lees ook: Verstappen: ‘Dacht dat ik de start niet zou halen, dus P2 is als een zege’

Verstappen komt achter Hamilton terecht op de baan en zal ook achter Hamilton eindigen op de tweede plek na een enerverende start. Verstappen was na afloop van de race blij met zijn tweede plek. “Ik dacht dat ik niet zou kunnen racen, dus een tweede plaats voelt als een overwinning.”