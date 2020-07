Horner: ‘Verstappen heeft dit resultaat te danken aan de monteurs’

Red Bull-teambaas Christian Horner zegt dat Max Verstappen zijn tweede plek in de Grand Prix van Hongarije te danken heeft aan de monteurs, die zijn auto net op tijd voor de start van de race repareerden na een crash in de installatieronde.

“Max heeft zichzelf verlost”, zegt Horner tegen Sky Sport. “Hij deed in de installatieronde zijn best om te crashen, hij ging al iets van drie keer van de baan”, grapt hij. “We konden op de beelden zien dat het vooral om de duwstang ging. De monteurs hebben geweldig werk geleverd, ze hebben het in twintig minuten aangepast. Hij heeft dit resultaat te danken aan de monteurs.” Het scheelde echter weinig of hij had alsnog vanuit de pits moeten starten. “Met nog 25 seconden gingen de banden erop.”

Zaterdag was Red Bull nog geschokt door het gat naar Mercedes, dat 1.4 seconden bedroeg, maar vandaag kon Verstappen profiteren van een goede strategie en een hele sterke start. “Afgelopen nacht had ik niet gedacht dat we de Mercedessen zouden splitten. Strategisch waren we sterk in de race en de auto was ook goed in de race. We hebben veel data nu, we hebben nu twee weken de tijd om de data te vertalen. We moeten beter doen”, aldus Horner.

‘Albon wordt sterker’

“We hadden wat problemen in Oostenrijk die hier echt duidelijk werden. We hebben veel data en moeten dat vertalen in nieuwe onderdelen. We zullen dit zeker om kunnen draaien”, aldus Horner. “We konden de Mercedessen splitten, Max reed de banden van zijn auto en had een goede pace. Alex ook, als hij in de vrije lucht rijdt kan hij ook goede rondetijden zetten.”

Voor Albon heeft Horner dan ook niets meer dan lof na zijn vijfde plek in de race. “Alex heeft veel kritiek te verduren gehad. We hadden gisteren de verkeerde timing, we moeten de verantwoordelijkheid nemen en hebben onze verontschuldigingen aangeboden. Alex heeft meer potentie, dat hebben we alleen nog niet ontdekt. Hij heeft een geweldige race gehad, heeft de inhaalacties gemaakt wanneer het moest. Hij wordt sterker en sterker”, aldus de Red Bull-teambaas.