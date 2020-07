Hamilton dominant naar zege GP Hongarije, Verstappen tweede ondanks crash in installatieronde

Lewis Hamilton was heer en meester op de Hungaroring, waar de verraderlijke omstandigheden voor een strategisch spel zorgden. Max Verstappen kwam als tweede over de finish met Valtteri Bottas achter zich. De Nederlander mocht van geluk spreken dat hij niet uit de pitstraat moest starten na een crash in de installatieronde.

Het is een waar strategisch schaakspelletje op de Hungaroring, waar de race onder de volle zon begint, maar de coureurs vanwege hevige regenval voor de start op de intermediates starten. Het is echter droog voor het grootste deel van de race, waarin Hamilton heer en meester is. De Brit verzilvert zijn negentigste pole op overtuigende wijze en zet een groot deel van het veld op een ronde en maakt daarnaast een ‘gratis’ pitstop. Hij zet in de slotfase de snelste ronde neer, waardoor hij met 26 punten Hongarije verlaat.

Verstappen eindigt na een bizarre dag op de tweede plek. De Nederlander heeft een goede start maar moet in de slotfase wel de nodige moeite doen om de opstormende Bottas achter zich te houden. De Fin maakt drie pitstops en maakt grote stappen in de slotfase op de medium-band, maar tot een inhaalactie voor de tweede plek komt het net niet. Vóór de race gaat alle aandacht al uit naar Verstappen, die op weg naar de grid crasht tijdens de installatieronde. Hij beschadigt daarbij zijn voorvleugel en de ophanging linksvoor. Uiteindelijk repareert Red Bull dit net op tijd voor de race, waardoor hij aan een start vanuit de pitstraat ontsnapt.

Stroll is uiteindelijk ‘best of the rest‘ op de vierde plek en blijft het middenveld voor. In dat middenveld zijn genoeg gevechten te zien. Sainz en Leclerc vechten een lange tijd om de tiende plek, waarbij Sainz uiteindelijk aan het langste eind trekt. Vettel en Albon strijden in de slotfase om de vijfde plek. De Duitser houdt de Thai een lange tijd achter zich, maar een fout in bocht twee zorgt ervoor dat Albon er makkelijk voorbij kan.

Haas gokt vóór de start van de race nog door Magnussen en Grosjean een pitstop te laten maken om naar de slicks te gaan. Dit betaalt zich echter alleen uit voor Magnussen, die op de negende plek eindigt en de eerste punten van het seizoen pakt voor Haas.

(Volledige resultaat onder de foto)