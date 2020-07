Binotto over teleurstellende seizoenstart: ‘Het is nog erger dan verwacht’

Ferrari heeft de problemen van de SF1000 nog niet volledig kunnen doorgronden. Dat vertelt Mattia Binotto in gesprek met RaceFans. Hoewel de kwalificatie in Hongarije hoopgevend was voor Ferrari, werd de race opnieuw een teleurstelling. “Ik denk dat we als Ferrari helemaal niet blij kunnen zijn met de huidige situatie, het is zeer teleurstellend.”

Na een vijfde en zesde plek in de kwalificatie leek Ferrari in Hongarije terug op het juiste pad te zijn. Een etmaal later waren de zorgen bij het team uit Maranello net zo groot als na de eerste twee races van het seizoen. Charles Leclerc finishte door een verkeerde bandenkeuze buiten de punten, Sebastian Vettel werd op weg naar zijn zesde plaats op een ronde gezet door Lewis Hamilton.

“Onze race van vandaag was over het algemeen zeer teleurstellend”, geeft teambaas Binotto toe aan RaceFans. “Na de kwalificatie hoopten we tenminste op een betere race, maar dat was niet het geval. De reden waarom moet worden geanalyseerd”, stelt de Italiaan.

Dat de Leclercs strategie niet de goede was, werd snel duidelijk tijdens de race. “Het was zeker niet de juiste keuze om Charles op softs te zetten. Ik denk dat we hem in een moeilijke positie hebben gebracht. Op dat moment dachten we dat softs de juiste keuze konden zijn omdat we niet veel later regen verwachtten, maar die kwam er niet. Achteraf is het makkelijk spreken, maar het was zeker niet de juiste keuze”, legt Binotto uit.

Wat de oorzaak ook is, Ferrari staat niet waar het hoort te staan. “We moeten onze racepace begrijpen. Ik denk dat we als Ferrari na drie races helemaal niet blij kunnen zijn met de huidige situatie, het is zeer teleurstellend.” Binotto geeft toe dat zijn team een nog moeilijker seizoen doormaakt dan werd verwacht. “Ik denk dat we in Barcelona al hadden gezien dat we niet snel genoeg zijn. Maar deze moeilijke situatie hadden we niet verwacht denk ik. Het is dus zeker erger dan verwacht.”

