Vettel kijkt voor toekomst verder dan de huidige prestaties van teams

Ferrari-coureur Sebastian Vettel zegt dat hij voor zijn toekomstplannen niet alleen maar kijkt naar de huidige prestaties van de teams. Hij herhaalt dat hij in de Formule 1 zit om te winnen en dus zit hij niet te wachten op een stoeltje bij een team in de middenmoot.

Vettel moet aan het eind van dit seizoen noodgedwongen vertrekken bij Ferrari nadat het team besloot om zijn contract niet te verlengen. Sindsdien wordt de viervoudig wereldkampioen in verband gebracht met een overstap naar meerdere teams, waarvan Racing Point (wat in 2021 onder de naam Aston Martin verdergaat) nu de beste optie lijkt. De Britse renstal is dit seizoen sterk begonnen, maar Vettel benadrukt dat hij voor zijn toekomstplannen verder kijkt dan de huidige prestaties van teams.

“Als je er nu naar kijkt lijkt het allemaal geweldig”, zegt Vettel tegen Sky over de mogelijke overstap naar Racing Point. “Maar ik zit hier nu al zo lang, dan ga je uiteraard verder kijken naar wat er wel en wat er mogelijk niet ontstaat op de grid”, aldus de Duitser.

Vettel heeft geen interesse in een stoeltje bij een team in de middenmoot, iets wat hij al herhaaldelijk heeft gezegd. “Ik wil winnen, dat is wat ik weet. We weten allemaal dat je in een bepaalde auto moet zitten als je wil winnen”, hint de viervoudig wereldkampioen naar Mercedes. “Dat zit er waarschijnlijk niet in. Ik moet dus evalueren of er iets is dat daar in de buurt komt”, concludeert hij.