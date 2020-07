Ferrari-duo: ‘Alleen Bottas kan Hamilton van de titel afhouden’

Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc denken dat er maar één iemand is die Lewis Hamilton dit jaar van zijn zevende wereldtitel af kan houden: “En dat is Valtteri Bottas.”

De teller staat momenteel op zes wereldtitels voor Hamilton, en drie achter elkaar (2017, 2018, 2019). De enige die kan voorkomen dat Hamilton er zeven in totaal en vier op een rij van maakt, is daarbij zijn eigen teamgenoot Bottas, zo denken de coureurs van het rivaliserende Ferrari.

Gevraagd door Reuters of hij zich een scenario kan voorstellen waarin Hamilton aan het eind van het jaar geen kampioen is, antwoordt Vettel – zelf een viervoudig wereldkampioen “dat dit alleen kan als Valtteri kampioen wordt”.

In de ogen van Leclerc is Hamilton ‘overduidelijk de belangrijkste kanshebber’ voor de titel. “De enige die hem misschien kan stoppen, is Valtteri”, denkt ook hij. Bottas won de openingsrace van 2020 ook, maar twee races later staat Hamilton alweer aan kop in het WK, met 63 om 58 punten.

‘Bottas moet in Hamiltons hoofd kruipen’

Oud-Formule 1-coureur en Sky Sports F1-commentator Martin Brundle sprak Bottas direct na de race in Hongarije en vond hem er ‘vrij terneergeslagen bijstaan, na voor het tweede weekend op rij op snelheid door Lewis te zijn geklopt’, schrijft hij in zijn column op de website van Sky Sports.

Bottas verloor bovendien ook de leiding in het WK nog eens, en als ex-coureur kan Brundle zich zijn frustratie voorstellen. “Zoals ik goed weet, is er altijd wel een type als Hamilton, Ayrton Senna of Michael Schumacher dat je dag verpest.”

“Valtteri moet op één of andere manier in Lewis’ hoofd zien te komen”, doelt Brundle erop hoe Bottas psychologische spelletjes moet gebruiken indien hij Hamilton op snelheid niet kan kloppen. De laatste die dat lukte, was Nico Rosberg in 2016. Het enige recente jaar waarin Hamilton géén kampioen werd.

