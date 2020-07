Villeneuve: ‘Vettel de perfecte teamgenoot voor Verstappen’

Oud-Formule 1-wereldkampioen Jacques Villeneuve denkt dat Sebastian Vettel de perfecte teamgenoot zou zijn voor Max Verstappen. Volgens de Canadees kan Vettel net als Verstappen goed omgaan met ‘Newey-auto’s’, iets waar Alex Albon moeite mee heeft, aldus Villeneuve.

Adrian Newey, de technisch directeur van Red Bull, staat er bekend om dat hij auto’s maakt die lastig te besturen zijn, stelt Jacques Villeneuve tegen Sky Sport Italia. “Newey maakt altijd auto’s die op de limiet zitten. Je ziet duidelijk het verschil tussen Verstappen en Albon. Vettel heeft in het verleden aangetoond dat hij perfect om kan gaan met Newey-auto’s. Dat maakt hem de perfecte teamgenoot voor Verstappen”, aldus de wereldkampioen van 1997.

“Dan heeft Red Bull eindelijk twee coureurs die op de limiet kunnen rijden”, concludeert Villeneuve. Red Bull sloot de deuren meermaals voor een comeback van Vettel, die nog steeds zonder stoeltje zit voor 2021. Hij wordt in verband gebracht met een overstap naar Racing Point, al klonk er regelmatig geluid dat hij terug zou gaan naar Red Bull. Er gingen zelfs geruchten dat Dieter Mateschitz, de oprichter van Red Bull, van hoger af had bevolen om Vettel terug te halen, maar teambaas Christian Horner sloot de deur.

“Het onderwerp is weleens te sprake gekomen. Maar ik denk dat we een heel goed duo hebben met Verstappen en Albon, ik denk dat er veel potentie in zit voor de toekomst”, zei Horner in Oostenrijk. “En op de vraag of dat een definitief ‘nee’ betekende: “Dat is een definitief ‘nee’. En Sebastian weet dat ook.”

Vettel kende een succesvolle tijd bij Red Bull, waar hij de Formule 1 domineerde van 2010 tot en met 2013. Hij won in deze periode maar liefst 34 races, vertrok veertig maal vanaf poleposition en stond 53 keer op het podium. In 2013 werd de Duitser voor het laatst kampioen en in dat seizoen verbrak hij het record voor meeste zeges op een rij, dat gedeeld werd door zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher en Alberto Ascari, door negenmaal op rij te winnen.