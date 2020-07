Wolff benadrukt: ‘Ik speel geen rol in gesprekken Vettel en Aston Martin’

Mercedes-teambaas Toto Wolff beweert dat hij, ondanks zijn aandelen in Aston Martin, geen rol speelt in de gesprekken tussen Sebastian Vettel en Racing Point, dat in 2021 onder de naam Aston Martin Racing zal rijden.

Wolff investeerde in april in aandelen van Aston Martin. Hij beheert vijf procent van de aandelen, maar benadrukte dat het een persoonlijke investering was en dat het geen invloed zou hebben op zijn werk als teambaas van Mercedes. Vettel wordt in verband gebracht met een overstap naar Aston Martin Racing, een van de weinig overgebleven opties voor de viervoudig wereldkampioen. Hij zou volgens Duitse media al een aanbod hebben gehad van Racing Point-teameigenaar Lawrence Stroll, met wie Wolff goed bevriend is. Toch benadrukt de Mercedes-teambaas dat hij niks te maken heeft met de gesprekken tussen Vettel en Aston Martin.

“Mijn aandeel in het autobedrijf is helemaal niet gerelateerd aan het Formule 1-team”, zegt Wolff tegen Motorsport. “Ik ben niet betrokken bij de gesprekken tussen Lawrence Stroll, Szafnauer (Racing Point-teambaas, red.) en Vettel. Uiteraard ken ik Sebastian goed en we hebben wat sociale bijeenkomsten gehad, maar niets meer dan dat”, aldus de Oostenrijker.

Wolff geeft toe dat Vettel wel een goede toevoeging zal zijn voor Aston Martin, mocht hij daar ook daadwerkelijk gaan rijden. “Checo (Pérez, red.) is een zeer waardevol onderdeel van het team, hij is een goede coureur en een bekende voor Racing Point. Sebastian aan de andere kant is een viervoudig wereldkampioen die snel is, veel technische expertise met zich meebrengt en een grote marketingwaarde heeft. Maar het is uiteindelijk aan Lawrence om te beslissen wat hij de beste line-up vindt voor het team”, concludeert Wolff.