Wolff koopt zich in bij Aston Martin: ‘Geen invloed op rol bij Mercedes’

Mercedes-teambaas Toto Wolff probeert al maandenlang geruchten over een overstap naar Aston Martin de kop in te drukken. Vorige week herhaalde hij dezelfde ontkenning nog eens: “En ik ga ook geen strategische investering doen.” Dat laatste is nu toch gebeurd.

Racing Point-eigenaar Lawrence Stroll ging hem eerder dit jaar al voor, hij leidde een consortium dat zich voor 16 procent inkocht bij het legendarische Engelse automerk. Volgend jaar zal zijn Formule 1-team de naam Aston Martin Racing gaan dragen. Stroll en Wolff zijn goede vrienden, Racing Point koopt bovendien flink in bij Mercedes, de geruchtenmolen draait mede daardoor al maanden.

Gisteren werd dan bekend dat de Oostenrijker alsnog aandelen Aston Martin heeft gekocht, naar verluidt 1 procent. Een formele rol in het bedrijf zal hij niet innemen, weet Motorsport.com. Wolff zal zich blijven richten op zijn werk als baas van Mercedes F1. “Het is een financiële investering, Toto’s rol bij Mercedes zal hierdoor niet beïnvloed worden”, zegt een woordvoerder van Mercedes tegen het medium.

De transactie roept vragen op over belangenverstrengeling maar dat is niet het geval. Er zijn al langer nauwe banden tussen Mercedes en Aston Martin: zo is moederbedrijf Daimler ook al aandelenhouder en levert het veel onderdelen aan het sportautomerk. Wolff is overigens in onderhandeling met Mercedes over een nieuw contract.

Daarover zei hij eerder in Oostenrijkse media: “Ik zit in mijn achtste jaar nu, ik houd van sport en dit team. Maar ik ben wel erg verrast over bepaalde gebeurtenissen deze winter en het gedrag van sommige mensen”, sprak Wolff zonder namen te noemen. “Dit zal wel van invloed zijn op wat ik ga doen na 2020. Maar ik ben en blijf nu de baas van Mercedes Motorsport en daar zal niets aan veranderen.”