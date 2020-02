Weblog: Broedt Toto Wolff op een plan Mercedes over te nemen?

Toto Wolff is een innemend man: eloquent, charmant, intelligent en een beetje ijdel. In zes jaar tijd is Mercedes’ teambaas de machtigste man in de paddock geworden. Zijn tentakels reiken ver. Hij lijkt er nu zelfs in te slagen om zijn werkgever, die een vertrek uit de Formule 1 serieus heeft overwogen, aan boord te houden.

Hij beaamde de vraag maandag bij de presentatie van de nieuwe sponsor Ineos (minimaal €150 miljoen voor vijf jaar) niet met een volmondig ja. Maar volgens Toto Wolff moet het wel heel raar lopen wil autofabrikant Mercedes volgend jaar de stekker uit het Formule 1-project steken, zoals de afgelopen weken door verschillende media meermaals werd gesuggereerd. Daar was trouwens ook wel enige aanleiding toe.

Zo is de nieuwe topman Ola Källenius minder gecharmeerd van Formule 1 dan zijn voorganger Dieter Zetsche. De Zweed kan de jaarlijkse investering van de Duitse firma, naar verluidt 75 miljoen euro, naar de buitenwacht moeilijk verantwoorden nu er wereldwijd massaontslagen bij Mercedes’ moederbedrijf Daimler AG dreigen en de operationele verliezen oplopen. Leg dan zonder schaamte maar eens aan ontslagen werknemers uit dat je een Formule 1-coureur, Lewis Hamilton in dit geval, een slordige 50 miljoen euro per jaar wilt betalen voor zijn stuurmanskunst. Niet goed voor het imago, dunkt me.

Honda en Toyota weigerden ten tijde van de crisis in 2008 in een soortgelijke situatie waarin Mercedes nu verkeert nog honderden miljoenen aan de Formule 1 uit te geven. Beide Japanse autofabrikanten keerden de sport uit economisch én sociaal oogpunt van de ene op de andere dag de rug toe. Mercedes gaat dat (zeer) waarschijnlijk dus niet doen als we Wolff moeten geloven. Daar heeft hij zelf de hand in.

Kostenneutrale toekomst Mercedes

Wolff wil er, zegt hij, binnen twee jaar voor zorgen dat Mercedes kostenneutraal in de Formule 1 rijdt. De fabrikant pompt nu jaarlijks nog 75 miljoen in de renstal, die bijdrage moet dus naar nul. Dan zul je Källenius vast niet horen, want de aanwezigheid in de sport levert Mercedes jaarlijks wel miljarden aan marketing- en mediawaarde op. Zo blijft de succesvolle renstal grotendeels in tact en verzekert die zich tegelijkertijd van de steun, kennis en technologie van een van ’s werelds leidende autofabrikanten. Wolff: “Op die manier heeft het voor Mercedes absoluut zin om in de Formule 1 te blijven.”

Met bedrijven die direct gelieerd zijn aan het team uit Brackley wil de Oostenrijker, een ondernemer in hart en nieren, vergaande partnerships aangaan met potentiële sponsors. Ineos is er het eerste voorbeeld van. De zeilboot die onder de vlag van de chemiereus (jaaromzet €75 miljard) meedoet aan de America’s Cup zal door Mercedes’ designafdeling worden ontworpen. De perfecte symbiose.

Lees ook: Mercedes en nieuwe sponsor Ineos tonen auto voor 2020

Van teambaas naar teameigenaar?

Natuurlijk heeft Wolff eigenbelang bij zijn toekomstplannen. Het zou me niet verbazen als hij op termijn de nieuwe eigenaar van het raceteam (al dan niet met andere aandeelhouders) wordt en de rol van Mercedes zich zal gaan beperken tot die van motorleverancier in de ‘rijdende laboratoria’, zoals Wolff de Formule 1-auto’s noemt. Met nauwelijks kosten, wellicht een aandeel, een hoge mediawaarde en de koningsklasse als proeftuin voor technieken die in straatauto’s geïmplementeerd kunnen worden, kan Mercedes zijn aanwezigheid in de Formule 1 wel rechtvaardigen.

Laat dat soort plannen maar aan Toto over: strateeg en niet voor niets de machtigste man in de paddock.