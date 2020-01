‘Daimler vergadert in februari over toekomst van Mercedes in F1’

Blijft Mercedes na 2020 actief in de Formule 1 of niet? Het gonst al maanden van geruchten over de toekomst van de Zilverpijlen in de F1. Volgens RaceFans en Autocar heeft Daimler, het moederbedrijf van Mercedes, over twee weken een vergadering gepland om te beslissen of Mercedes zich na het seizoen 2020 uit de Formule 1 terugtrekt of niet.

Zowel over de toekomst van Mercedes als Lewis Hamilton in de Formule 1 wordt druk gespeculeerd. In november zei teambaas Toto Wolff over dat eerste dat ‘alles erop wijst dat we blijven, maar het geen gegeven is’. Op Hamiltons toekomst bij Mercedes plakte hij zelfs een percentage. “Er is een kans van 75 procent dat Hamilton ook na 2020 bij Mercedes blijft”, zei Wolff vorige maand.

RaceFans ging in samenwerking met Autocar op onderzoek wat betreft Mercedes’ perspectief in de Formule 1. De doorgaans uiterst betrouwbare bron meldt nu dat ze hebben vernomen dat Daimler een vergadering plant om te beslissen over de toekomst van Mercedes in de Formule 1. De vergadering zal vermoedelijk op 12 februari zal plaatsvinden. Mercedes’ huidige contract in de F1 loopt na dit seizoen af.

Wat er zou gebeuren als Daimler besluit het F1-programma stop te zetten, is onduidelijk. Mercedes heeft voor 2021 met drie andere teams (McLaren, Racing Point en Williams) een contract als motorleverancier. Het contract met Williams loopt zelfs tot en met 2025. Toch suggereerde teambaas Wolff dat het onwaarschijnlijk is dat Mercedes motoren zal leveren indien het besluit niet als fabrieksteam verder te gaan in de Formule 1. ”Je kan alleen zwanger zijn, of niet zwanger zijn. Half zwanger zijn, bestaat niet. Dus we nemen deel aan het platform of doen dat niet”, zei Wolff in november.

