Wolff ontkent overstap naar Aston Martin: ‘Van 1+1 hebben sommige mensen 3 gemaakt’

Toto Wolff ontkent dat hij eind dit jaar Mercedes verlaat en naar Aston Martin overstapt. Er werd de afgelopen maanden gespeculeerd over een verhuis van de Oostenrijker, die net benadrukt dat er gesprekken met Mercedes gaande zijn. “We zijn in gesprek, maar dat is naar de achtergrond verdwenen door het coronagebeuren.”

Toto Wolff bespreekt bij Österreich zijn toekomst. Ook de hardnekkige geruchten over een verhuis naar Aston Martin komen aan bod. “In de meeste verhalen die hierover te lezen zijn, tellen mensen één en één op maken ze er drie van”, ontkent Wolff een overstap.

In de plaats van een verhuis naar de Britse autobouwer lijkt een verlengd verblijf bij Mercedes meer aan de orde. “We zijn in gesprek, maar dat is naar achtergrond verdwenen door het coronagebeuren. We hebben in onze bedrijven momenteel allemaal grotere problemen, menselijke problemen op te lossen.” Toch wil Wolff het nog eens herhalen: “Ik word geen CEO van Aston Martin en ik ga er ook geen strategische investering doen.”

Dat verandert niets aan zijn relatie met Lawrence Stroll, die recent zich recent inkocht bij Aston Martin. “Stroll en zijn team zijn een grote klant van ons raceteam. Ze kopen motoren, versnellingsbakken en onderdelen van de ophanging in bij Mercedes. Bovendien is Lawrence”, zo benadrukt Wolff, “al jarenlang een goede vriend van mij, ongeacht onze zakelijke relaties.”

