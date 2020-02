Szafnauer: ‘Aston Martin moet een topteam worden’

Otmar Szafnauer zegt dat het nieuwe Aston Martin F1 een topteam in de sport moet worden. Volgens de Racing Point-teambaas en Lawrence Stroll moet het team alles uit de kast halen om vanaf de overname in 2021 voor de overwinningen te strijden.

“Het is belangrijk nieuws voor zowel Aston Martin als de F1”, vertelt Szafnauer op de website van het team. “Als een van de meest iconische sportwagenmerken ter wereld verdient het merk een plek op de grid.” Volgens de Racing Point-teambaas zal het nieuws het automerk in de schijnwerpers zetten als de beste fabrikant van luxe sportauto’s in Groot-Brittannië.

Volgens Szafnauer is het hele team laaiend enthousiast. “Iedereen is er trots op om een legendarische autofabrikant, die terugkeert naar de top van de sport, te vertegenwoordigen. Szafnauer zegt dat Stroll senior vorige week met de staf heeft gesproken. “Lawrence (Stroll, red.) stelt het doel om Aston Martin als topteam te vestigen.”

Szafnauer waarschuwt dat het team de doelen voor 2020 niet uit het oog moet verliezen. Voorlopig heeft de overname nog geen invloed op 2020. “Vanaf 2021 zal het team simpelweg Aston Martin F1 heten. We hebben een jaar om de veranderingen door te voeren en dit zal voornamelijk achter de schermen plaatsvinden.”