Aston Martin bevestigt rentree als fabrieksteam in 2021

Sportwagenfabrikant Aston Martin, tegenwoordig deels eigendom van Racing Point-eigenaar Lawrence Stroll, heeft bevestigd in 2021 haar rentree te maken als Formule 1-team. Racing Point wordt dan omgedoopt in Aston Martin.

De aandeelhouders van Aston Martin Lagonda, zoals de overkoepelende automaker heet, hebben afgelopen maandag ingestemd met een verdere kapitaalinjectie van investeerders (van 607 miljoen in totaal). Een deel daarvan betreft een nieuwe investering van Stroll en consorten, à 295 miljoen euro.

Aston Martin op de grid

Een van de hierbij gemaakte afspraken, is dat Aston Martin vanaf 2021 weer een eigen team op de Formule 1-grid zet. Aston Martin deed in 1959-1960 voor het laatst als fabrikant in de Formule 1 mee. Sinds 2018 is Aston Martin titelsponsor van Red Bull, maar die deal wordt eind 2020 beëindigd.

Sinds de overname van Force India door Stroll medio 2018, en de naamsverandering in Racing Point, timmert de formatie uit Silverstone al flink aan de weg. Zo wordt er gewerkt aan een nieuwe fabriek en worden er aanverwante investeringen in het team gedaan.

Coronacrisis ‘een onderbreking’

Ondanks dat Aston Martin zich de laatste maanden in financieel zwaar weer bevindt en de coronacrisis ook de automaker hard raakt, ziet Stroll de toekomst positief in. “Ik ben gecommitteerd aan de Formule 1 en hoewel deze crisis iedereen raakt, vormt deze slechts een onderbreking op onze reis.”

De Formule 1 gaat voor Aston Martin ‘een belangrijke pijler vormen van onze wereldwijde marketingstrategie’, benadrukt Stroll verder. Daarnaast zal er sprake zijn van een verregaande technologische samenwerking tussen de automaker en het team, aldus Stroll.

