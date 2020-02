Marko: ‘Einde deal met Aston Martin maakt leven met Honda eenvoudiger’

Red Bull-topman Helmut Marko zegt dat het einde van Aston Martin als titelsponsor de samenwerking met Honda eenvoudiger maakt. De Britse autobouwer kondigde afgelopen week aan dat Racing Point in 2021 omgedoopt zal worden tot Aston Martin F1. Gelijktijdig raakte bekend dat de deal met Red Bull in 2020 afloopt.



Aston Martin neemt vanaf 2021 de plaats van Racing Point in. Die verandering komt er in navolging van de deal met Lawrence Stroll, vader van Racing Point-coureur Lance, die zich inkocht bij de Britse sportwagenfabrikant. Volgens Helmut Marko is Red Bull niet erg rouwig om zijn titelsponsor te verliezen. Volgens Marko maakt het vertrekt van Aston Martin maakt de samenwerking met Honda net makkelijker.



“Het einde van de deal met Aston Martin als titelsponsor maakt het leven met Honda nog eenvoudiger”, stelt hij in de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung. Marko is tevreden met de progressie die Red Bull samen met Honda maakt. “We zijn meer dan tevreden met de technische vooruitgang, vooral op het gebied van betrouwbaarheid”, aldus Marko.

“Het is het totale pakket van marketing, promotie en rijdersopleiding dat de samenwerking succesvol maakt.” Marko wordt gevraagd of hij een vierde team in staat acht te strijden met de ‘grote drie’ komend seizoen. “Nee”, is het antwoord duidelijk. “De rangorde zit vast.”

“Bovendien is dit een ongelooflijk duur en moeilijk jaar. Je hebt de huidige auto, je moet kijken naar bolide voor 2021 en je ook voorbereiden op de 18 inch-banden. Dat allemaal samen is een gigantische uitdaging”, legt Marko uit. “Ik denk dat de teams mogelijk in 2021 een ​​gouden kans te krijgen, zoals Brawn in 2009 met de dubbele diffuser deed.”

