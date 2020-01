Marko vreesde vertrek Verstappen naar Mercedes: ‘Geen zin in poker’

Red Bull-topman Helmut Marko was er niet gerust op, Mercedes lag bij een eventueel vertrek van Lewis Hamilton op de loer om Max Verstappen te contracteren. Marko wilde de ontwikkelingen bij Mercedes niet afwachten en heeft tijdens zijn vakantie hard doorgewerkt om de Nederlander bij Red Bull te houden.

“Ik was erg bezorgd over het eventuele vertrek van Max naar Mercedes in 2021”, bekent Marko in gesprek met Auto Bild. Het is bekend dat Mercedes-baas Toto Wolff een bewonderaar is van Verstappen en bovendien een goede band heeft met vader Jos Verstappen. De twee bellen regelmatig al zou dat vooral gaan over karten en baby’s. “We hebben het dus niet over Max en ook niet over zijn contract”, zei Wolff daar vorig jaar over.

Lees ook: Max Verstappen verlengt contract bij Red Bull tot 2023

Het oude contract van Verstappen liep aan het eind van komend seizoen af, net als dat van Hamilton die een paar keer openlijk flirtte met Ferrari. Bij een vertrek van de Brit zou Mercedes zijn pijlen richten op de Nederlander. En dus was er werk aan de winkel voor Marko. “Ik heb de hele vakantie doorgebracht om het contract in orde te maken”, vertelt de Oostenrijker.

‘Geen zin in poker’

Er was Red Bull veel aan gelegen om zijn oogappel te behouden, over salarissen en bonussen lopen de schattingen behoorlijk uiteen. De lucratieve deal werd eerder deze maand bekendgemaakt. “Het nieuwe contract is geen goedkope, maar ik had geen zin om poker te spelen.” Maar geld was niet de enige drijfveer, besluit Marko. De ontwikkelingen wat betreft de motor speelde een essentiële rol. Naar verluidt is een competitieve motor een harde eis geweest in de onderhandelingen. “We zitten nu bij Honda, ik ben optimistisch over het verlengen van onze samenwerking.”

Lees ook: Verstappen-manager Raymond Vermeulen: ‘We hebben nog iets af te maken’

Het contract met Honda loopt tot het eind van 2021 maar de samenwerking verloopt naar wens, vertelde Verstappen zelf na het verlengen van zijn eigen contract. “Met Honda aan boord en de progressie die we de laatste twaalf maanden geboekt hebben, ben ik alleen maar gemotiveerder en geeft dat mij het vertrouwen dat we samen kunnen winnen. (…) Ik wil met Red Bull winnen en ons doel is natuurlijk om samen voor het wereldkampioenschap te kunnen strijden.”