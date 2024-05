Max Verstappen heeft sinds zijn entree in 2015 al heel wat pagina’s in Formule 1’s geschiedenisboeken herschreven. Na zijn zevende achtereenvolgende pole kan hij er in over twee weken in Imola een volgende bladzijde aan toevoegen en een 35 jaar oud record van Ayrton Senna evenaren.

Net als een dag eerder in de sprintkwalificatie overvalt het nieuws dat hij de beste tijd heeft neergezet hem enigszins. De finale ronde is niet wat -ie moet zijn, Verstappen kan zijn tijd niet verbeteren. Maar zijn collega’s evenmin. “Dat laatste rondje was er niet een waar ik nou het meest van genoten heb”, bekent Verstappen. “Het was lastig in sector 1 en sector 3. Ik weet niet wat het is, maar we hebben hier elk jaar moeite met de consistentie van de banden over één ronde.”

Het weerhoudt de wereldkampioen er niet van zijn auto voor de 38ste keer in zijn loopbaan op pole position te zetten. In Miami flikt hij dat kunstje voor de zevende keer op rij. Sinds Abu Dhabi vorig jaar heeft hij alle kwalificaties gewonnen en zich zo in een rijtje met de grote der aarde gereden. Ayrton Senna, Alain Prost, Michael Schumacher en Lewis Hamilton zijn de enige coureurs in de F1-historie die ooit zeven achtereenvolgende poles hebben gescoord.

Wanneer Verstappen dat over twee weken in Imola opnieuw lukt, evenaart hij Senna. De Braziliaan won vanaf de Spaanse GP in 1988 tot en met de Amerikaanse GP in 1989 acht kwalificaties op rij, een record. De race in Miami ziet Verstappen, winnaar van de vorige twee edities, in elk geval met vertrouwen tegemoet. “We weten wat we fout hebben gedaan, de auto voelde al beter en voorspelbaarder aan dan gisteren. Maar het blijft tricky. Normaal gesproken moet het in orde komen als de balans in orde is. Dan zullen we snel zijn.”