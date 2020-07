Weblog: Eigenlijk zijn we allemaal Valtteri Bottas

Ik moet iets bekennen: ik ben fan van Valtteri Bottas. Niet echt, overigens. Het komt vooral omdat ik denk dat Bottas de enige is die Lewis Hamilton dit jaar echt partij kan bieden, die de titelstrijd spannend kan maken. En willen we dat niet allemaal?



‘Hallo!’, hoor ik horden eenkennige Max Verstappen-fans gelijk roepen, ‘Max is toch degene die voor spektakel zorgt! Kijk naar Hongarije!’ Ja, spektakel gegarandeerd met Verstappen, maar ik heb er na de eerste drie races een hard hoofd in dat de vermeende ‘oplossing’ die Red Bull voor de problemen van de RB16 heeft gevonden en in Silverstone moet komen, hem alsnog in de titelrace brengt.

Vandaar dat Bottas er, ietwat uit nood geboren, een nieuwe ‘fan’ bij heeft. En dat is overigens niks ten nadele van Bottas zelf, een betere coureur dan we hem in Nederland vaak krediet voor geven. Niet van het kaliber Hamilton, zo is na drie jaar samen én de eerste drie races van dit jaar wel duidelijk. Maar ja, wie is dat wel? Verstappen, misschien, maar zelfs dat moet de tijd uiteindelijk uitwijzen.

Een vriendelijke gast ook, die Valtteri, zo leerde ik tijdens een aantal interviews. Rustig, doordacht, fan van The Offspring wat bij mij een streepje voor is, en hij heeft (voor een Fin) een aardig gevoel voor humor. Een teamspeler ook, in alle opzichten. In zijn Williams-jaren hielp hij het team geregeld op- en afbouwen en kisten sjouwen – eat that Lando Norris, met je schroevendraaier.

Bottas mist wat brille

Het is jammer dat Bottas net dat beetje brille, brein of branie mist – of een beetje van alle drie – om het Hamilton race-na-race écht moeilijk te maken, maar met elke seizoensstart biedt hij hoop op beter. Ook al vervliegt die (titel)hoop vaak sneller dan ons lief is. Iets dat ook Verstappen-fans toch bekend in de oren moet klinken. Zij het om andere redenen.

Misschien moeten we Bottas dit jaar helpen hopen. Ook om eigen bestwil; omwille een spannend seizoen. Niet dat ik Hamilton titel zeven misgun (of recordnummer acht). Geschiedenis voor je ogen geschreven zien worden, dát wil je als F1-fan en sportjournalist. Maar verandering van spijs doet eten, al houdt Bottas vooral van saaie pap. En Hamilton is fit genoeg om nog wel wat jaartjes door te gaan.

Het zou ook een interessant scenario zijn. Hamilton die in 2021 telkens als hij de garage inloopt Bottas ziet en denkt: ‘Van die gast heb ik vorig jaar verloren, maar ik ben toch beter?’ In mijn optiek was dat het grootste gemis na Nico Rosbergs exit eind 2016, met de titel op zak. Dat we nooit te zien kregen hoe dat de dynamiek veranderde. De uitkomst van de soort mind games die Bottas juist niet speelt.

Rolbevestigend bordje

Toch is Bottas mentaal ijzersterk. Ik geef het je immers maar te doen: telkens je dominante Mercedes bij dat rolbevestigende bordje met nummer 2 erop parkeren. Telkens je beste game face opzetten als je voor de race wordt gevraagd of je Hamilton nu eens gaat kloppen, of als je na afloop uitlegt waarom het weer niet is gelukt. Terwijl die er fijntjes aan toevoegt: ‘Wat heeft Valtteri weer z’n best gedaan, hè?’

Het nét niet lukken is deels de tragiek van Bottas, maar ook wat hem – hoe gek het ook klinkt, gezien die Mercedes – een underdog maakt. Het is herkenbaar. Hij is herkenbaar. Hebben we niet allemaal die collega die nét wel die promotie of bonus krijgt? Dat familielid dat nét wat meer verdient? Die buurman die een nét wat mooier huis heeft? Of een nét wat betere auto?

Eigenlijk zijn we allemaal Valtteri Bottas. Behalve Lewis Hamilton.