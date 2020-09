Cadeautje van Vettel: kartonnen Ferrari-team zit op de tribune in plaats van de tifosi

Lees ook: Toch publiek op Monza: circuit laat 250 dokters en verplegers toe

Om de tribunes toch nog wat te vullen dit weekend, heeft de promotor van de Grand Prix van Italië een initiatief gestart om kartonnen poppen op de stoeltjes en banken neer te zetten. Met een persoonlijke touch: je kunt namelijk een foto van je gezicht insturen voor het ‘hoofd’ van de pop.

(tekst loopt door onder de tweet)



Nice Friday spent with Seb in the grandstands watching ourselves driving around in circles. pic.twitter.com/G3x9diVoYe

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) September 4, 2020