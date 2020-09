Toch publiek op Monza: circuit laat 250 dokters en verplegers toe

De gebruikelijke tienduizenden tifosi zullen aankomend raceweekend ontbreken op Monza, maar de Grand Prix van Italië wordt toch de eerste Formule 1-race met publiek: 250 artsen en verplegers zijn uitgenodigd om de race vanaf de tribune te volgen.

Dat moeten ze dan uiteraard wel op sociaal verantwoordelijke afstand van elkaar doen, maar met dat soort maatregelen zullen de zorgmedewerkers inmiddels wel bekend zijn. Italië is immers hard getroffen door het coronavirus.

Hoewel de Grand Prix van Italië in principe ook een evenement achter gesloten deuren is, heeft de Automobile Club d’Italia dus 250 dokters en verplegers uitgenodigd. Dit als dank en steunbetuiging voor hun harde werk in het gevecht tijdens de coronapandemie.

De eerstvolgende race na Monza, die op Mugello, wordt de eerste waar publiek bij aanwezig mag zijn. Per dag is er op Mugello ruimte voor 2880 fans bij de Grand Prix van Toscane. Tijdens het MotoGP-weekend op Mugello van 2019 kwamen er in totaal nog krap 140.000 fans naar het circuit.





