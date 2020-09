Teambazen in gesprek om nieuwe ‘kwalificatiefile’ in Monza te voorkomen

De teambazen van de F1-teams zullen in aanloop naar de GP van Italië bespreken hoe ze een herhaling van de problemen tijdens de kwalificatie vorig jaar kunnen voorkomen. De meeste coureurs slaagden er een jaar geleden niet in om een een tweede run te doen tijdens Q3, omdat ze tijdens hun outlap treuzelden in de hoop te kunnen profiteren van de slipstream van een andere coureur. “We bekijken of we eindelijk een regeling kunnen vinden die dit soort zaken voorkomt.”



Racedirecteur Michael Masi overlegt donderdag met de teambazen hoe een herhaling van de ‘kwalificatiefile’ kan voorkomen worden. Die file ontstond vorig jaar aan het einde van Q3 van de kwalificatie voor de Italiaanse GP, omdat geen van de coureurs als eerste zijn run wou beginnen, om zo te kunnen profiteren van de slipstream van de concurrentie.

“Ik zal daar op donderdag met de teambazen een discussie over hebben”, vertelt Masi aan RaceFans. “We hebben enkele discussies gehad na het raceweekend vorig jaar en we zullen dat deze week opnieuw bespreken.” Op de vraag of er een minimum rondetijd voor de outlap wordt opgelegd, wilt Masi niet reageren.



Onder meer McLaren-teambaas Andreas Seidl hoopt dat er een oplossing voor het probleem gevonden wordt. “Ik denk dat sommige coureurs hun mening al hebben geuit na de vrijdag- of zaterdagtrainingen”, zegt Seidl. McLaren-coureur Lando Norris was een van de slachtoffers van de problemen tijdens de kwalificatie op Monza in 2019, maar Seidl denkt dat er hoe dan ook een oplossing moet komen. “Ik denk dat het gewoon logisch is dat we dit allemaal opnieuw bekijken, alle teams samen met de racedirecteur. Zo kunnen we bekijken of we eindelijk een regeling kunnen vinden die dit soort zaken voorkomt.”

