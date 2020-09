Binotto: ‘Verbod op party mode kan veld door elkaar halen’

Mattia Binotto is benieuwd wat voor effect het verbod op de zogenaamde party mode gaat hebben op de krachtsweerhoudingen in het veld dit weekend. “Het gaat heel erg interessant worden”, zegt Binotto.

Vanaf dit weekend is de kwalificatiemodus verboden. Er komt een nieuwe technische richtlijn, waarmee je maar één motorstand tijdens de kwalificatie en race mag gebruiken. Mercedes heeft naar verluidt de sterkste kwalificatiemodus en zouden in theorie dus het grootste nadeel moeten hebben. Maar of de hele slagvolgorde er anders uit gaat zien, is maar de vraag. Mattia Binotto is erg benieuwd naar dit weekend.

“Er komt een nieuwe technische richtlijn tijdens de kwalificatie op de zogenaamde party mode. Het gaat effect hebben op een aantal teams. Het gaat interessant worden wie en hoeveel tijd ze gaan inleveren”, zegt Mattia Binotto in gesprek met Motorsport.

Aangezien Monza voor het grootste gedeelte vol gas is, denkt Binotto dat de technische richtlijn aankomend weekend het grootste effect zal hebben.

