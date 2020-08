Binotto wil niks kwijt over aantijgingen Wolff

Toto Wolff en Christian Horner hebben het afgelopen weekend meerdere keren uitgehaald naar Ferrari. Mattia Binotto wilde na de race er weinig over kwijt.

Een jaar na het dominante weekend op Spa-Francorchamps kende Ferrari zijn slechtste weekend in jaren. Toto Wolff deelde na de race enkele sneren uit naar het team uit Maranello.

Lees ook: Ferrari in moeilijke situatie: ‘Geen crisis, maar een zware storm’

“Ferrari is een iconisch merk”, zei hij. “Ze horen vooraan mee te vechten. Het is zonde voor de competitie en Formule 1. “Ik heb medelijden met de Tifosi en de werknemers van Ferrari. Het is verkeerd om te zeggen dat Ferrari prioriteiten heeft gesteld, omdat je het dan over alle werknemers hebt. Het gaat om beslissingen die gemaakt zijn door een paar leden van het team”, zegt Toto Wolff.

Mattia Binotto reageerde na de race bij Sky Sport Italia op de aantijgingen. “Ik weet dat mensen van andere teams graag iets willen zeggen over onze situatie en fans. Er is niets wat ik hem wil vertellen. Ik weet wat er aan de hand is. Ik werk al 25 jaar bij Ferrari. We weten wat onze prioriteiten zijn en weten dat er geen geheimen zijn in de Formule 1”, aldus Mattia Binotto.

Lees ook: Wolff over slechte prestaties Ferrari: ‘Niet goed voor de Formule 1’