Ferrari in moeilijke situatie: ‘Geen crisis, maar een zware storm’

Ferrari rekende op een zwaar weekend op Spa, maar het is misschien een grotere schok geweest waarop gerekend werd. Mattia Binotto geeft toe dat Ferrari in een zware storm zit, maar benadrukt dat er geen crisis is.

Het is lang geleden dat Ferrari geen punten pakte, doordat ze pure snelheid tekort kwamen. Daarvoor moeten we teruggaan naar Abu Dhabi 2009, toen Räikkönen en Fisichella kansloos waren voor de punten. Charles Leclerc en Sebastian Vettel ontsnapten in Q1, werden uitgeschakeld in Q2 en maakten geen aanspraak op punten in de race. Mattia Binotto benadrukt na de race dat Ferrari in zware storm zit, maar ontkent dat Ferrari in een crisis zit.

“Ik denk dat het verkeerd is om de huidige situatie als een crisis te bestempelen”, zegt Mattia Binotto na de race tegen Sky Sport Italia.

“Dit is zeker een slecht resultaat in het uitdagende seizoen wat we tot nu toe kennen. Maar we wisten dat dit zou gebeuren. We zagen het in de wintertesten en daarna mochten we de auto niet meer verder ontwikkelen”, aldus Binotto.

“We zijn allemaal verantwoordelijk hiervoor. Ik neem de verantwoordelijkheid als teambaas en voor degene die in Maranello werken. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En ondanks dat we in een zware storm zitten, zijn we wel een team. Er is geen crisis, er is geen spanning. We zijn allemaal gefrustreerd. Maar we moeten deze frustratie om weten te zetten naar reactie en vastberadenheid”, zegt de teambaas van Ferrari.

Binotto legt de vinger op de zere plek. “We hebben vermogen verloren, net zoals de andere motorleveranciers. Maar wij hebben meer verloren dan de rest”, aldus Binotto.

Tot slot wil hij zijn excuses aanbieden aan de Tifosi. “We begrijpen de fans. We willen sorry tegen hen zeggen”, sluit hij af.

