Leclerc na moeilijke race: ‘Heb er geen woorden voor’

Charles Leclerc, de winnaar van de GP van België in 2019, had een zware race op Spa-Francorchamps vandaag. Ondanks een goede start, wist Leclerc geen punten te pakken. Hij was dan ook flink teleurgesteld na afloop.

Charles Leclerc lag na de eerste ronde achtste, maar zakte al snel weg. Toen de safety car naar buiten kwam voor de crash van Giovinazzi en Russell maakte hij een pitstop, maar die verliep bepaald niet vlekkeloos. Uiteindelijk werd de Monegask veertiende. Hij vond het lastig om de juiste woorden te vinden na afloop.

Lees ook: Verstappen derde na ‘vrij eenzame race’: ‘Kon Mercedes niet volgen als ze pushten’

“Ik rekende op weinig vandaag. Maar ik heb er echt geen woorden voor. Het was een lastige dag”, zegt Charles Leclerc in gesprek met Ziggo Sport.

“We hadden ook slechte pitstops. We moeten kijken wat er aan de hand was”, aldus Leclerc, die langer moest blijven staan tijdens zijn tweede pitstop omdat hij een hydraulisch probleem had.

Op de boardradio verliep de communicatie ook bepaald niet vlekkeloos. Leclerc vroeg aan zijn race-engineer Xavier Marcos Padros of ze op plan B of C zaten. “Ik wilde duidelijkheid hebben. Plan B was een tweestopper, plan C een eenstopper. Ik moest het zeker weten”, aldus Leclerc.

Ferrari komt topsnelheid tekort en rekent daarom niet op sterke thuisrace op Monza. “We weten wat het probleem is. Daarom verwachten we er weinig van. Hopelijk kunnen we weer beter presteren op Mugello”, sluit de teleurgestelde Monegask af.

Lees ook: Hamilton na onbedreigde middag: ‘Het was niet de makkelijkste race’