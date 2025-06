George Russel is in topvorm, maar een nieuw Mercedes-contract blijft uit. Het lijkt erop teambaas Toto Wolff zijn pupil aan het lijntje houdt zolang Max Verstappen in beeld is, maar Juan Pablo Montoya vindt dat zinloos en waarschuwt dat de Brit dreigt te worden weggekaapt.

Na drie seizoenen wachten bij Williams, waar het al een prestatie was om punten te scoren, kreeg Mercedes-junior George Russell in 2022 eindelijk zijn kans bij het fabrieksteam. Zijn promotie viel echter samen met ingrijpende reglementswijzigingen, waardoor Mercedes plotseling niet langer om titels vocht, maar om podiumplaatsen.

Toch wist Russell in drie van de vier seizoenen een overwinning te boeken, waarvan twee in 2024. Zijn meest recente zege kwam tijdens de Grand Prix van Canada, waar hij Max Verstappen en teamgenoot Kimi Antonelli voorbleef. Het was alweer zijn vijfde podium van het seizoen, waarmee hij knap vierde staat in het rijderskampioenschap.

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya vermoedt dat Russell zich zijn tijd bij Mercedes, dat tussen 2014 en 2020 maar liefst zeven opeenvolgende rijderskampioenschappen behaalde, heel anders had voorgesteld. “George is sinds zijn entree in de Formule 1 in een slecht humeur geweest, omdat hij bij een team kwam dat alles won, maar inmiddels niet meer wint”, stelt hij in gesprek met AS Colombia. “Het was daardoor een beetje triest en moeilijk voor hem, maar hij is erg volwassen geworden en heeft het goed gedaan.”

Opmerkelijk

Russell loopt aan het einde van dit seizoen uit zijn contract en wordt inmiddels in verband gebracht met zowel Red Bull als Aston Martin. Volgens The Race zou de Brit al ‘informele gesprekken’ hebben gevoerd met Red Bull-teambaas Christian Horner. Motorsport.com meldt zelfs dat Russell momenteel als serieuze kandidaat geldt om in 2026 de nieuwe bolide van Adrian Newey te besturen.

LEES OOK: ‘Aston Martin richt pijlen op George Russell, wil coureur als nieuwe kopman’

Montoya vindt het opmerkelijk dat Mercedes de 27-jarige Brit nog geen nieuw contract heeft aangeboden. Gezien de aanhoudende geruchten over een exitclausule in het contract van Max Verstappen, waarschuwt de Colombiaan dat Red Bull serieus werk zou kunnen maken van Russell als alternatief.

LEES OOK: ‘Horner zet deur op een kier voor Russell bij dreigende Verstappen-exit’

“Het probleem nu is dat George op dit moment nog steeds geen contract heeft”, stelt de zevenvoudig Grand Prix-winnaar. “Persoonlijk zou ik, zeker na zijn recente overwinning, verwachten dat Mercedes hem allang had vastgelegd, want hij en Max zijn waarschijnlijk de twee meest gewilde coureur zonder contract. Max heeft theoretisch gezien een contract, maar George is de meest gewilde persoon in het veld die op dit moment geen contract heeft. Dus als je het zo bekijkt, zou Red Bull met veel geld kunnen komen om zichzelf in te dekken voor het geval Max vertrekt.”

Zinloos

Mocht Russell de overstap naar Red Bull maken, dan ligt de weg open voor Verstappen om de omgekeerde weg te bewandelen. Het lijkt erop dat Mercedes-teambaas Toto Wolff zijn pupil aan het lijntje houdt zolang de viervoudig wereldkampioen in beeld is, maar Montoya vindt dat zinloos. “Persoonlijk, wat betreft Toto op dit moment: ik denk niet dat je Max nodig hebt bij Mercedes zoals het er nu voorstaat.”

Lees hier alles over de GP Oostenrijk

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.