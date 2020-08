Wolff over slechte prestaties Ferrari: ‘Niet goed voor de Formule 1’

Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat de slechte prestaties van Ferrari ‘niet goed’ is voor de Formule 1. Wolff heeft te doen met de Tifosi en de medewerkers van Ferrari, al moet dat team wel vraagtekens zetten bij haar prioriteiten van de afgelopen tijd, aldus de Oostenrijker.

Ferrari stond er tijdens de vrije trainingen slecht voor en het leek vooral een gevecht te worden voor de Scuderia om door te gaan naar Q2. Uiteindelijk slaagden Sebastian Vettel en Charles Leclerc daar in, maar met een dertiende en veertiende plaats valt er weinig te juichen in Italië. Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt het jammer dat het iconische team het zo lastig heeft.

“Ferrari is een iconisch merk en ze horen vooraan te staan”, zegt Wolff tegen Motorsport.com. “Het is niet goed voor de Formule 1 en niet goed voor het gevecht vooraan. Ik heb met de Tifosi en de medewerkers van Ferrari te doen vanwege het gebrek aan prestaties”, aldus de Oostenrijker, die vindt dat Ferrari vraagtekens moet zetten bij de prioriteiten van het team de laatste tijd en zich moet afvragen waar de slechte prestaties vandaan komen.

“Niemand, niet de fans, niet het personeel, verdient dit”, vervolgt Wolff, die benadrukt dat het niet de schuld is van het team in zijn geheel, maar van individuen. “Het is verkeerd om Ferrari-prioriteiten te zeggen, want dan betrek je iedereen die daar werkt erbij. Het zijn misschien de beslissingen binnen het team, genomen door bepaalde individuen binnen het team.”