Vettel: ‘Is niet de eerste keer dat we niet staan waar we willen staan’

Het was een dramatische kwalificatie voor Ferrari op Spa-Francorchamps, maar ondanks de veertiende plek blijft Sebastian Vettel positief: “Vanochtend leek het er niet op dat we Q2 zouden bereiken.” Teamgenoot Charles Leclerc heeft op zijn beurt begrip voor de teleurstelling bij de fans van de Scuderia: “We mogen geen wonderen verwachten.”

“Het is de realiteit”, zegt Vettel tegen Sky Sports na een dramatische dag voor Ferrari. “Dit is waar de auto toe in staat is op dit circuit. We hebben alles geprobeerd wat we konden. Er is veel werk verricht sinds gisteren om het proberen beter te maken. Dat hebben we een beetje gedaan, maar we staan natuurlijk niet waar we willen staan. Maar dit is niet de eerste kwalificatie of race dat dat het geval is.”

“We doen ons best”, voegt hij toe. “Dit is de auto die we hebben, die kennen we al het hele seizoen. Het resultaat van vandaag is geen verrassing.”

Op de vraag hoe ‘nuttig’ het nog is om dit seizoen te rijden, reageert Vettel: “Het is mijn werk. Ik hou nog steeds van racen. P13 is natuurlijk niet zo spannend als poleposition. Maar we hebben van alles geprobeerd. Vanochtend leek het er niet op dat we Q2 zouden bereiken. Dat hebben we met beide auto’s gedaan. Dat is geen succes te noemen, maar dat is alles wat we konden doen en dat is waar we staan”, concludeert hij.

Leclerc snapt teleurstelling fans

Aan de andere kant van de garage was het niet veel beter. Charles Leclerc noteerde de dertiende tijd, waarmee hij wel zijn teamgenoot aftroefde, maar uiteraard is dat op dit moment niet zo belangrijk voor de Monegask, die vorig jaar nog op pole stond. “Het is lastig om hier een verklaring voor te vinden”, zegt Leclerc tegen Sky Sports. “Het is een grote stap terug ten opzichte van de rest. We moeten het probleem zien te vinden en deze oplossen.”

“Het is geen goede dag, maar het is niet anders”, zo vervolgt hij. “We moeten hard blijven werken, iedereen in het team moet positief zien te blijven, ook al is dat lastig in tijden als deze. Ik snap ook dat de fans thuis teleurgesteld zijn, dat is begrijpelijk. Als coureurs zullen we ons best doen morgen, maar we kunnen geen wonderen verwachten”, besluit hij.