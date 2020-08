Radio Scuderia: Leclerc down na Ferrari-onwaardige kwalificatie

Dat het een lastige dag zou worden voor Ferrari op Spa-Francorchamps bleek wel uit de resultaten van de derde vrije training. Toch wisten Sebastian Vettel en Charles Leclerc, met de nodige moeite, door te gaan naar Q2. Al hield het verhaal daar op. Dat leidde tot teleurstelling op de boordradio van Ferrari.

Na zijn eerste ronde in Q1 staat Leclerc veertiende, waarmee hij dan wel net buiten de gevarenzone staat, maar het is al tekenend voor de dag die Ferrari te wachten staat. “We houden je op de hoogte van de sectortijden”, zegt zijn engineer, Xavier Marcos Padros. “Vergeleken met Sebastian ben je sneller in de eerste sector.” “Welke plaats?”, vraagt Leclerc. “P11 op dit moment, we moeten verbeteren in de apex van bocht dertien”, luidt het antwoord van Marcos. “Voorlopig sta je P14. P13 rijdt 44.1.”

Bij zijn tweede run verbetert hij zich, al is het krapjes omdat hij uiteindelijk vijftiende eindigt. “We houden je op de hoogte van de posities, iedereen maakt nu zijn ronde af. We staan P15, Sebastian P13. We verloren twee tienden in de eerste sector, je was twee tienden sneller in de tweede sector en in de laatste sector verloor je weer een tiende”, wordt Leclerc geïnformeerd door Marcos.

“Sector 1 zijn eigenlijk alleen maar rechte stukken, toch?”, vraagt Leclerc, die dan ook begint over slipstream, wat misschien wel van pas kan komen in Q2. “We hebben tow nodig. Maar het was een goede balans tussen tow en verkeer”, aldus de Monegask, die op dat moment achter George Russell staat, de nummer 19 van 2019.

Q2

In Q2 rijdt hij Leclerc de dertiende tijd, waarmee hij Vettel voorblijft, al moet hij dat wel in de tweede run doen. “We staan veertiende, Sebastian dertiende. In de eerste sector waren jullie gelijkwaardig, in de tweede sector was je langzamer en je verloor een halve tiende in laatste sector”, krijgt hij te horen.

Hoewel Leclerc niet blij is met het resultaat na zijn tweede run, is hij wel tevreden over zijn ronde. “F***, ik kan niet meer doen dan dit. Ik ben blij met mijn ronde. Ik had niets beter kunnen doen, maar ik ben blij met deze ronde. De balans was niet zoals gisteren, maar de race is morgen”, zo probeert Leclerc nog positief te blijven.

Vettel blijft opnieuw stil

Net als bij de voorgaande races, heerst er op de boordradio van Vettel vooral stilte. De Duitser moet in Q1, net als Leclerc, flink zijn best doen om door te gaan naar Q2. Op een paar verplichte nummertjes na – zoals het opwarmen van de remmen en de gaten naar coureurs voor en achter hem – blijft het stil op de Duits-Italiaanse lijn. Vettel staat na zijn eerste Q1-rondje negentiende.

Ook in de tweede run blijft het voornamelijk stil bij de Duitser, al vraagt hij na zijn tweede run wel wat de tijd was van de nummer 10.”42.7″, is het antwoord van zijn engineer, Riccardo Adami. Hij krijgt daarna een opsomming van de coureurs die voor hem staan, maar ook dan blijft een reactie van Vettel uit.