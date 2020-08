Binotto: ‘Slechte prestaties niet alleen de schuld van de motor’

Ferrari rekende op voorhand al op een zwaar weekend in België, maar de Italiaanse renstal stelde zwaar teleur op de vrijdag met een vijftiende en zeventiende tijd in de middag. Er wordt met name naar de motor gewezen, maar dat is volgens Binotto niet de enige reden waarom Ferrari worstelt.

Ferrari heeft naar verluidt nu het minst aantal pk van alle motorleveranciers en op een hogesnelheidsbaan als Spa-Francorchamps wil je topsnelheid hebben. Ferrari komt snelheid tekort op de lange rechte stukken, maar dat is volgens teambaas Mattia Binotto niet de enige reden waarom ze zo worstelen.

“We hebben moeite om de banden te laten werken”, vertelt Mattia Binotto aan Autosport. “We komen grip tekort in zowel het remmen als het accelereren. De coureurs klagen vooral over een gebrek aan grip. Dit is niet de potentie van de auto en zeker niet de positie waar we normaalgesproken horen te staan, zeker als je het vergelijkt met andere teams”, zegt Binotto.

“De situatie is bij beide auto’s hetzelfde. Het heeft niks met de coureurs te maken. We moeten proberen een setup te vinden waarbij we de banden optimaal laten werken”, aldus Binotto.

Ferrari heeft tijdens de vrije trainingen ook met verschillende downforceniveaus gereden. Binotto weet alleen niet wat het beste werkt. “Het is moeilijk om een conclusie te trekken wat het beste werkt. Als je geen grip hebt, dan ben je niet snel in de tweede sector en dan ben je uiteindelijk in alle sectoren te traag”, zegt de teambaas van Ferrari.

“We hebben veel te doen om de problemen op te lossen voor de rest van het weekend”, sluit Binotto af.

