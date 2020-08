Leclerc zucht na vrijdag: ‘Het was echt een moeilijke dag’

Veertiende en vijftiende in de ochtend, vijftiende en zeventiende in de middag. Het zijn plaatsen waar Ferrari normaliter niet thuishoort. Leclerc kan niet anders concluderen dan dat het een hele moeilijke vrijdag was.

Ferrari was vorig jaar dominant in de Ardennen en was in elke sessie het snelste. Dit jaar is alles anders en is zelfs George Russell in Williams sneller dan Sebastian Vettel. Ook is Ferrari ruim een seconde trager dan vorig jaar in de tweede vrije training. Leclerc kan niet anders dan vast te stellen dat het een moeilijke dag was.

“Het was een zware dag”, zucht Charles Leclerc in gesprek met F1. “Het is verrassend dat we zo ver achteraan stonden. We hebben in de tweede vrije training van alles uitgeprobeerd met de downforceniveaus. Maar we komen gewoon snelheid tekort en moeten keihard gaan werken. Maar ik verwacht geen wonderen voor de rest van het weekend”, aldus Leclerc.

Regen zou Ferrari wellicht kunnen helpen, maar Leclerc is daar niet zo zeker van. “Ik heb geen idee of regen goed is voor ons. We worstelen met de balans van de auto en normaalgesproken wordt het in de regen dan alleen maar erger. Het wordt een zwaar weekend als we geen antwoorden kunnen vinden op de problemen die we vandaag hadden”, sluit hij af.

