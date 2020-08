Russell hoopt op regen: ‘Kan het veld door elkaar halen’

George Russell keek gek op toen hij zag dat hij sneller was dan Sebastian Vettel in de tweede vrije training. Het ging alleen niet om een topklassering. Het ging om de zestiende tijd. Daarom hoopt Russell ook op regen.

George Russell was verrast na de tweede vrije training toen hij hoorde dat hij sneller was dan een Ferrari. “Het was onverwacht, maar dat komt niet doordat wij een waanzinnige dag hebben gehad. Zij worstelen echt enorm hier. Het zal leuk zijn om met hun te vechten de rest van het weekend”, zegt George Russell in gesprek met F1.

Ondanks de verrassing rekent Russell op een moeilijk weekend. “Q2 halen en het verslaan van de beide Alfa Romeo’s en Haas-bolides is het doel. We hebben vandaag verschillende set-ups uitgeprobeerd om meer topsnelheid te creëren, maar nog steeds gaat het een moeilijk weekend worden voor ons”, aldus de Brit.

Haas had een moeilijke dag vandaag in Spa. Ze konden maar weinig rondes rijden in de ochtend- en middagsessie door motorproblemen in de ochtend. Toch ziet Russell Haas als een bedreiging. “Ze hebben een moeilijke dag gehad vandaag. Maar ze zagen, ondanks dat ze zo weinig hadden gereden, er competitief uit. Het gaat morgen dus een lastige dag worden”, vreest Russell.

Het is nog niet duidelijk wat het weer de rest van het weekend gaat doen, maar de Formule 2-kampioen van 2018 hoopt op regen. “Het zou het zeker leuker maken en het veld door elkaar halen. Dan hebben wij een kans om een goed resultaat te boeken”, sluit Russell af.

