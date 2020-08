VT2: Verstappen nipt voor Ricciardo en Hamilton, Ferrari’s niet vooruit te branden

Max Verstappen heeft de tweede vrije training van de Grand Prix van België als snelste afgesloten. Waar Mercedes vanochtend een paar honderdsten sneller was, keerde de Nederlander nu de boel om. Daniel Ricciardo wist zich verrassend op de tweede plek te nestelen gevolgd door Lewis Hamilton, Sergio Perez en Alex Albon.

Het begin van de sessie leek niet te zijn opgemerkt door het voltallige veld aangezien er de eerste tien minuten geen auto te zien was. Het gemis aan actie werd echter in het halfuur daarna goedgemaakt door de kwalificatiesimulaties. Max Verstappen bleek daarin het snelste, met 1.43.744 was hij net iets sneller dan zijn oud-teamgenoot Daniel Ricciardo die een 1.43.792 liet noteren. Lewis Hamilton op zijn beurt weer een fractie langzamer dan de Australiër met 1.43.840.

Hoewel het in de voorspellingen veel ging over de mogelijke regen die op weg was naar het circuit in de Ardennen is dat er nog niet van gekomen. Het aantal spetters was op één hand te tellen en zo nu en dan brak er zelfs nog een zonnetje door. Er waren wel spreekwoordelijke donkere wolken boven de paddock te zien, in het bijzonder boven de garages van Haas en Ferrari.

Beide autos’s van het Amerikaanse team kwamen in de eerste sessie van de dag niet eens in actie en ook vanmiddag lieten zij lang op zich wachten. Kevin Magnussen en Romain Grosjean maakten halverwege de sessie dan eindelijk hun opwachting, de Deen eindigde op P20 en Grosjean op P19. De laatstgenoemde was slechts een tiende langzamer dan Sebastian Vettel op P17.

De Duitser was niet in staat veel te laten zien. De keren dat zijn Ferrari in beeld kwam, was dat omdat Vettel zijn banden blokkeerden of kortstondig buiten de baan belandde. Zijn teamgenoot Charles Leclerc deed het niet veel beter, de Monegask kwam niet verder dan plek 15. Hij wist dus alleen zijn teamgenoot,de twee Williamsen en het Haas-duo achter zich te laten. Het wordt nog een lang weekend voor de Scuderia, zo lijkt het.